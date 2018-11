La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 21/nov/2018 Primera D:

ATLAS LLEGÓ A LO MÁS ALTO Ayer, aprovechando que Juventud Unida quedó libre en esta 12ª fecha, Atlas logró treparse a lo más alto de la tabla de posiciones. El elenco de General Rodríguez venció 2-1 como visitante a Yupanqui, llegó a los 21 puntos y superó por dos unidades al Lobo Rojo, que quedó en el segundo lugar con 19. Apenas un punto detrás aparecen Argentino de Merlo y Puerto con 18. Esta fecha 12 de la Primera D comenzó el viernes, terminó ayer y dejó los siguientes resultados: Atlético Lugano 2-2 Muñiz; Argentino de Rosario 1-0 Deportivo Paraguayo; Defensores de Cambaceres 0-2 Central Ballester; Argentino de Merlo 4-2 Claypole; Puerto Nuevo 2-1 Centro Español; Liniers 4-0 Real Pilar; y Yupanqui 1-2 Atlas. En la 13ª jornada se enfrentarán: Atlas vs Lugano, Real Pilar vs Argentino de Rosario, Centro Español vs Argentino de Merlo, Claypole vs Juventud Unida, Central Ballester vs Yupanqui, Muñiz vs Liniers y Deportivo Paraguayo vs Puerto Nuevo.

POSICIONES PRIMERA D

NAHUEL BANEGAS ABRIÓ EL MARCADOR CON UN GRAN CABEZAZO (FOTO ANDRÉS RAJOY RIVA)

Venció 2-1 como local a Centro Español, consiguió su segunda victoria consecutiva y ahora comparte la tercera posición, a tres del líder Atlas. Nahuel Banegas y Orlando Sosa marcaron los goles Auriazules. Después de un gran arranque como el que había tenido Puerto Nuevo en esta temporada, recuperarse de una racha negativa no suele resultar sencillo. De hecho, tras haber alcanzado la cima de las posiciones, el Auriazul sumó luego tres derrotas en fila que lo llevaron a retroceder en la tabla. Pero después llegó el empate frente a Juventud Unida y dos victorias muy importantes, primero ante Claypole como visitante y, el pasado domingo, contra Centro Español como local. De esta manera, el elenco dirigido por Carlos Pereyra y Hugo Medina enderezó el rumbo y ahora comparte la tercera posición, a apenas dos puntos del líder Atlas. Y en este camino de reencontrarse con los resultados y el mejor funcionamiento posible, la dupla técnica ha tenido que meter mano en la formación, especialmente a raíz de la seguidilla de expulsiones. Y a pesar de pagar con derrotas las primeras modificaciones en la alineación titular, hoy el proceso marca que en esos encuentros, los entrenadores han encontrado soluciones y variantes en distintos nombres y sistemas. De hecho, en estas dos victorias consecutivas, el Portuario ha jugado con tres marcadores centrales a partir del ingreso de Joaquín Montiel y eso permite liberar a Banegas para trepar por el andarivel izquierdo. En tanto, por el otro sector va sumando cada vez más confianza Nicolás Colombano, autor del gol del triunfo sobre Claypole. A su vez, el veterano Orlando Sosa parece hoy ganarle la pulseada a Diego Pertossi, mientras que Marcelo González y Brian Figueroa (titular el último domingo) han sumado minutos en estas últimas presentaciones. Frente a Centro Español en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco, Puerto Nuevo se impuso 2-1 aprovechando un primer tiempo que lo pudo tener en desventaja. De arranque, un lejano tiro libre desde la derecha ejecutado con muy buena rosca por Ruiz (pateó frente al banco local) fue ganado por el segundo palo por Banegas, cuyo gran cabezazo cruzado pegó contra el poste contrario y se metió en el arco de Balbuena. Sin embargo, la ventaja le duró apenas ocho minutos al Auriazul, porque el lateral derecho Alan Gómez sacó un gran remate de emboquillada que, a los 13, se transformó en el 1-1. Y en los minutos que siguieron a esa igualdad, el elenco de nuestra ciudad contó con la fortuna de un balón que le picó mal dentro del área chica a Nicolás López cuando el jugador visitante sólo debía empujarla al fondo de la red. Esa situación pudo haber derivado en otro marcador para la primera parte, opuesto a lo que finalmente sucedió. Es que sobre los 40 minutos, el arquero Balbuena le cometió penal al "Tucu" Ruiz y esta vez Orlando Sosa se hizo cargo de la ejecución para, con un fuerte remate a la derecha del guardameta, poner el 2-1 a favor del Portuario. En el complemento, Puerto Nuevo supo defender la diferencia en el marcador, con la seguridad de Bonet, el trabajo de sus marcadores centrales y el despliegue de Peñalba, quien a partir de los 20 minutos contó con la colaboración de Eliseo Aguirre para desarrollar la tarea de contención ante la ausencia de Kevin Redondo (fue expulsado frente a Claypole y su lugar en la formación titular lo ocupó Carlos Tapia, un jugador de características más ofensivas que defensivas). Y debió sufrir hasta el final el Auriazul, porque Banegas no pudo aprovechar su oportunidad para liquidarlo (remató alto) y porque el encuentro se fue picando, se calentó y pasó también a desarrollarse en el terreno de los nervios entre un equipo que no levanta cabeza (el Gallego está anteúltimo) y otro que sabía que el triunfo le significaba mucho más que tres puntos. Era, también, confirmar la levantada en que se encuentra y quedar nuevamente a tiro de la cima de las posiciones. SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (2): Leandro Bonet; Gonzalo Leizza, Santiago Correa, Joaquín Montiel; Nicolás Colombano, Oscar Peñalba, Carlos Tapia, Nahuel Banegas; Mauricio Ruiz, Orlando Sosa y Brian Figueroa. DT: Carlos Pereyra - Hugo Medina SUPLENTES: Rodrigo Ponce de León, Julián Sprovieri, Eliseo Aguirre, Tomás Fumeau, Thomas Solís, Enzo Moreno y Diego Pertossi. CENTRO ESPAÑOL (1): Javier Balbuena; Alan Gómez, Walter Aguayo, Sebastián Gómez, Leonardo Espinoza; Sebastián Roldán, Iván Princic, Juan Rizzo, Nicolás López; Pablo Ocampo y Nahuel Menseguez. DT: Sergio Orsini - Matías Modolo. SUPLENTES: Francisco Rodríguez, Sebastián Nuñez, Emanuel Castañeda, Fernando Duré, Diego Martínez Grance, Alexis Aguirre y Cristian Da Silva. GOLES: PT 5m Nahuel Banegas (PN), 13m Alan Gómez (CE) y 40m Orlando Sosa, de penal (PN). CAMBIOS: ST 20m Aguirre x Ocampo (CE) y Aguirre x Figueora (PN); 35m Martínez Grance x Gómez (CE); 38m Duré x Rizzo (CE); 42m Moreno x Sosa (PN) y 45m Sprovieri x Tapia (PN). AMONESTADOS: Correa y Peñalba (PN); Menseguez y Roldán (CE). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Gonzalo Pereira.

LOS 18 DE PUERTO NUEVO PARA ENFRENTAR EL DOMINGO A CENTRO ESPAÑOL (FOTO: ANDRÉS RAJOY RIVA).

EL FESTEJO AURIAZUL EN LA INTIMIDAD DEL VESTUARIO TRAS EL TRIUNFO 2-1 (FOTO: ANDRÉS RAJOY RIVA)



