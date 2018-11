La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 21/nov/2018 Primera B Nacional:

Villa Dálmine rescató un punto en Trelew









NUEVA CHICAGO, ÚNICO LÍDER Así como Villa Dálmine adelantó su encuentro de la 12ª fecha por cuestiones ligadas a la Cumbre del G20 también lo hizo Nueva Chicago, que el lunes derrotó 1-0 como local Agropecuario de Carlos Casares y retomó el liderazgo de este campeonato del Nacional B. Con 25 puntos, los de Mataderos (que el domingo visitarán Campana) superaron a Sarmiento de Junín (24), ahora con la misma cantidad de partidos. Y confirmaron lo que se viene dando en la temporada: dos equipos cortados en lo más alto. Es que los terceros aparecen lejos: Arsenal e Independiente Rivadavia tienen 18. Además, durante este fin de semana largo, también se disputaron tres encuentros que habían sido postergados en su momento: Central Córdoba de Santiago del Estero le ganó 3-1 como visitante a Ferro Carril Oeste; Deportivo Morón superó 2-0 a Santamarina de Tandil; y Chacarita venció 1-0 a Gimnasia de Jujuy. Con estos resultados y su empate en Trelew frente a Guillermo Brown, Villa Dálmine quedó ubicado en la 15ª posición con 11 puntos, a tres de distancia del lote de equipos que hoy estaría clasificándose al Reducido.

POSICIONES NACIONAL B

Perdía 2-0 ante Guillermo Brown de Puerto Madryn tras recibir dos goles idénticos en córners casi consecutivos, pero logró empatarlo con tantos de Nicolás Sansotre y Marcelo Estigarribia. El domingo recibe a Nueva Chicago. La visita de Villa Dálmine al estadio Cayetano Castro de Trelew, donde enfrentó como visitante el pasado domingo a Guillermo Brown de Puerto Madryn, dejó una preocupación ya conocida en este equipo y una buena señal. Porque los goles de "La Banda" fueron calcados, con cinco minutos de diferencia, y ambos a raíz de tiros de esquina. Sí: el Violeta volvió a sufrir el síndrome de la pelota parada y también tantos en contra de manera consecutiva. Como cuando se inició esta racha de nueve encuentros sin victorias bajo el mando de Felipe De la Riva. Sin embargo, en esta oportunidad, el equipo ahora dirigido por Walter Nicolás Otta mostró reacción para revertir un resultado que, dado el desarrollo del encuentro, parecía sentenciado. Con un buen ingreso de Cristian "Jopito" Álvarez, un cabezazo con algo de fortuna de Nicolás Sansotre y las ganas de Marcelo Estigarribia de generarse un oportunidad de rematar al arco, el conjunto de nuestra ciudad alcanzó un empate 2-2 que le sirve, tanto por cómo se dio el partido como por lo anímico y también por ese punto que agrega a una cuenta a la que le está costando mucho engrosar y que genera cada vez mayores preocupaciones en la tabla de los Promedios. Ahora, desde ese envión que significó haber levantado dos goles y con la urgencia de dejar atrás las desatenciones en la propia área, este plantel de Villa Dálmine tendrá el domingo una hermosa posibilidad de cortar esta racha de nueve juegos sin victorias cuando reciba al único líder del campeonato, Nueva Chicago, desde las 19 horas en Mitre y Puccini. EL PARTIDO Para visitar a Guillermo Brown, "Nico" Otta dispuso la misma alineación que tan buen rendimiento había tenido frente a Ferro Carril Oeste en Caballito. Sin embargo, en Trelew se encontró con un campo de juego y un rival que atentaron contra la propuesta de Villa Dálmine. Entonces salió un trámite sin fluidez, con dificultades para encontrar precisión y, encima, con pocos espacios para usufructuar. El Violeta, igualmente, lució mejor plantado y por lo general volcaba sus avances hacia la izquierda, donde Molina trataba de clarificar y por donde Miño encontraba desequilibrio sobre Bazán. Pero ello no le alcanzaba para generar situaciones de riesgo: Protti salía a jugar, Jourdan no entraba en el andamiaje y, entonces, los intentos no lograban llegar hasta Giovini Por su parte, Guillermo Brown apostaba a no entregar espacios y a jugar con las líneas muy juntas. Y para avanzar, su mejor opción era la salida de Parisi por derecha, mientras Velázquez y Niell no lograban conectarse con el resto del equipo. Y en ese marco de encuentro reñido, de pelota complicada por el estado del campo de juego, un error podría ser decisivo. De hecho, la mejor situación de la primera parte la tuvo Niell, luego que Martinich resbalara al intentar pasarle la pelota a Alarcón. Por fortuna para el Violeta, el remate cruzado del ex delantero de Gimnasia (LP) y Rosario Central salió muy ancho. En el complemento, sin que el juego mejore, aparecieron algunos espacios y así oportunidades. Y mientras Jourdan falló la suya tras un desborde de Protti (el remate bajo se fue pegado al segundo palo), Guillermo Brown aprovechó dos tiros de equina para establecer una diferencia tremendamente exagerada. Sí: otra vez el Violeta, que sufrió cada envío aéreo al área de Dobboletta también en Trelew, defendió mal la pelota parada y lo pagó caro. A los 12, ejecutó Velázquez desde la izquierda y el chiquitín Niell cabeceó entre Sansotre y Martinich a la altura del primer palo. Y a los 17 minutos, una ejecución calcada de Velázquez fue ganada por Cepeda, quien apareció lanzado a la altura del primer palo y cabeceó casi sin oposición y con mucha violencia. El 0-2 en apenas cinco minutos le dejó un panorama desolador a Villa Dálmine. Sin embargo, el ingreso de Álvarez por un intrascendente Spinaci le dio mayor frescura a la circulación de balón y desde el círculo central, "Jopito" fue poniendo al equipo adelante. A los 19, un remate de Protti se fue muy cerca de la base del palo. Y a los 24, el equipo de nuestra ciudad le sacó provecho a la pelota parada en una acción poco ortodoxa: es que al envío de Álvarez desde la derecha le faltó altura, pero Sansotre lo desvió de cabeza en la medialuna del área y descolocó a un Giovini que salía hacia el segundo palo y quedó a contrapierna ante un balón que ingresó sin mayor fuerza contra el primer poste. De allí en adelante podía pasar cualquier cosa, porque el Violeta se envalentonó decididamente y empezó a dejar espacios. De hecho, Guillermo Brown desperdició una contra clara muy mal manejada por Velázquez. Y luego, un manotazo de Dobboletta ante un remate bajo cruzado del ingresado Monserrat fue salvador para el elenco de nuestra ciudad, que mantuvo con vida y castigó a "La Banda": a los 42 minutos de ese complemento, Estigarribia (que había suplantado a Martinich) peinó un balón casi sobre el círculo central y fue a pelear "la segunda pelota" con enjundia. Así se llevó un rebote y con la sangre en el ojo se acomodó y desde 25 metros sacó un zapatazo que se coló en el ángulo derecho de un arquero que alcanzó a tocar la pelota, pero que no pudo desviarla. El festejo de Estigarribia fue todo descarga emocional: su rostro desencajado y su vehemencia para gritar el gol una y otra vez hasta caer de rodillas al piso cerca del banderín del córner demostraban las ganas de un delantero que, hasta el momento, ha tenido escasos minutos en la temporada. Y, a su vez, ese festejo también evidenciaba el desahogo de un equipo al que este tramo del campeonato le está costando mucho más de lo imaginado. Ojalá, ese zapatazo del atacante entrerriano para remontar el 0-2 sea el punto de partida de la levantada que Villa Dálmine tanto necesita. Así como la ventaja 2-0 desperdiciada como local ante Mitre de Santiago del Estero fue el inicio de esta racha de nueve encuentros sin victorias. SÍNTESIS DEL PARTIDO GUILLERMO BROWN (2): Sebastián Giovini; Mauro Bazán, Christian Cepeda, Federico Rasmussen, Emanuel Moreno; Lautaro Parisi, Juan Alsina, Emiliano Agüero, Julián Bartolo; Jorge Velázquez y Franco Niell. DT: Luciano Theiler. SUPLENTES: Mateo Grasso, Matías Cupayolo, Luciano Sánchez, Fabián Monserrat, Matías Vargas, Hernán Altolaguirre y Max Rauhofer. VILLA DÁLMINE (2): Juan Ignacio Dobboletta; Nicolás Sansotre, Fernando Alarcón, Marcos Martinich, Juan Ignacio Alvacete; Federico Jourdan, Matías Ballini, Renzo Spinaci, Emanuel Molina; Mariano Miño e Ijiel Protti. DT: Walter Nicolás Otta. SUPLENTES: Juan Pablo Lungarzo, Cristian González, Agustín Bellone, Federico Recalde, Cristian Álvarez, David Gallardo y Marcelo Estigarribia. GOLES: ST 12m Franco Niell (GB), 17m Christian Cepeda (GB), 24m Nicolás Sansotre (VD) y 42m Marcelo Estigarribia (VD). CAMBIOS: ST 16m Álvarez x Spinaci (VD), 22m Altolaguirre x Parisi (GB), 27m Eauhofer x Niell (GB), 34m Monserrat x Agüero (GB), 36m Estigarribia x Martinich (VD) y 41m Gallardo x Miño (VD). AMONESTADOS: Niell (GB) y Alarcón (VD). CANCHA: Racing de Trelew (local Gmo Brown). ÁRBITRO: Pedro Argañaraz.

SPINACI DISPUTA EL BALON EN LO ALTO EN EL PRIMER TIEMPO. EN EL COMPLEMENTO FUE REEMPLAZADO POR CRISTIAN ÁLVAREZ.





EL INGRESO DE CRISTIAN ALVAREZ FUE IMPORTANTE PARA LA LEVANTADA VIOLETA.





EL GRITO ENAJENADO DE ESTIGARRIBIA TRAS EL 2-2. JOURDAN Y PROTTI LEVANTAN LAS MANOS Y VAN EN SU BÚSQUEDA.





EL DESAHOGO DE MARCELO ESTIGARRIBIA LUEGO DE MARCAR EL 2-2 CON UN FURIBUNDO DERECHAZO DESDE 25 METROS.





MIÑO COMENZÓ GANANDO POR IZQUIERDA, PERO SE FUE APAGANDO CON EL CORRER DE LOS MINUTOS OJEDA ES NUEVO ARQUERO VIOLETA El arquero Juan Marcelo Ojeda (36 años) arregló su salida de Central Córdoba de Rosario y ayer ya se presentó en Campana para firmar el contrato que lo transforma en nuevo guardameta de Villa Dálmine. Así, el Violeta hace uso de la posibilidad que le abrió la lesión que sufrió el juvenil José Castellano (con contrato profesional), quien en la previa al encuentro con Brown de Adrogué se rompió los ligamentos cruzados y deberá ser intervenido quirúrgicamente, por lo que se perderá el resto de la temporada. Ojeda nació en Arroyo Seco el 10 de noviembre de 1982 y comenzó su carrera profesional en Rosario Central. Luego pasó a River Plate y, así, entre ambos equipos, acumula más de 100 partidos en Primera División y 4 en Copa Libertadores. Posteriormente su carrera siguió por Anzoategui de Venezuela, Deportivo Cuenca de Ecuador, Unión La Calera de Chile, Gimnasia de Jujuy y Boca Unidos de Corrientes. De esta manera, Ojeda se suma a los entrenamientos junto a Juan Ignacio Dobboletta y Juan Pablo Lungarzo, a la espera de su habilitación formal para poder debutar en el Violeta y, obviamente, de la decisión de Walter Otta, quien podría darle la titularidad que hoy ostenta Dobboletta, cuyas actuaciones en este campeonato nunca terminaron de generar confianza en Mitre y Puccini.

OJEDA JUNTO AL PRESIDENTE VIOLETA, DIEGO LIS.

#Video | El compacto del partido frente a @BrownDeMadryn a través de la cámara de nuestro Departamento de Prensa: https://t.co/iEFnj1V125 — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 19 de noviembre de 2018 CUMPLEAÑOS #FelizCumple para @VillaDalmineOK, que hoy celebra un año más de vida

¡Felicidades! pic.twitter.com/2VzZTy3Cxy — AFA (@afa) 20 de noviembre de 2018

