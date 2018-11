La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 21/nov/2018 Accidente y congestión en la Rotonda







Fue ayer antes del mediodía, entre un auto y una moto, en la entrada a Mc Donald’s . El motociclista resultó herido. El conductor de una Honda Wave debió ser trasladado al Hospital Municipal San José por personal del SAME, luego de protagonizar un choque con un Renault Clio. El accidentado, sufrió un corte en una de sus piernas. Todo sucedió en la colectora y a la salida del Mc Donald’s, lo que provocó también que durante varias horas todo el sector se viera congestionado más de lo habitual. Intervinieron la ambulancia 2 del SAME, con el apoyo del Comando Patrulla Zona 8 y personal de Tránsito de la Municipalidad de Campana.

El accidente protagonizado por los dos vehículos, dejó como saldo al motociclista herido y una gran congestión de tránsito





#Dato Choque en la salida de Mc Donald's y la Estación de Servicio Axion, Renault Clio y Honda Wave línea nueva cuyo conductor resultó con un corte en la pierna, fue asistido y trasladado al hospital por la ambulancia del SAME N°2, señalizaron Comando zona 8 y Tránsito pic.twitter.com/saL4gxI964 — (@dantrila) 20 de noviembre de 2018

