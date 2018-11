La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 21/nov/2018 Mujeres chocan en Matheu y Ameghino







Fue entre una Renault Duster y Pick Up Ford. No hubo que lamentar víctimas. Una de las conductoras sería la hija del periodista Rubén Dusac. Una fuerte colisión tuvo lugar ayer por la mañana entre una Renault Duster y una Pick Up Ford, ambas conducidas por dos mujeres adultas, quienes no sufrieron daños físicos, incluyendo a un menor de 14 años que viajaba en uno de los vehículos. Alertado de la novedad, intervino personal de Tránsito Municipal para vallar la zona, mientras ambas propietarias intercambiaron la información correspondiente para realizar la denuncia en sus respectivas aseguradoras. Según comentaron los vecinos del lugar, una de las conductoras sería la hija del periodista Rubén Dusac y el menor implicado, su nieto de 14 años.

Por suerte no hubo heridos, solo daños materiales



