La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 21/nov/2018 El jueves se aprobaría la restitución del código de descuento a empleados municipales para compras en comercios locales







La Auténtica Defensa confirmó que la iniciativa del concejal Marco Colella cuenta con los votos necesarios para su sanción. Hoy el Gobierno anunciaría una tarjeta de financiamiento para sus empleados, aunque no hay certezas sobre sus beneficios. Los votos para restituir el convenio del código de descuento a empleados municipales ya estarían reunidos: este martes La Auténtica Defensa terminó de confirmar el acompañamiento de la UV Más Campana a la iniciativa del bloque Red por Argentina, lo que garantizaría aprobación del proyecto más allá -según adelantaron los propios protagonistas- del inminente lanzamiento de una tarjeta municipal por parte del Gobierno. Carlos Gómez, concejal de la UVMC, adelantó el voto positivo de su bancada. Así el proyecto de restitución estaría alcanzando las manos en alto necesarias para su aprobación, luego de haber sido presentado a comienzos del año legislativo y aguardar sin demasiadas esperanzas su despacho de una comisión controlada por Cambiemos como lo es Legislación. Hace unos meses, hubo un intento temprano de destrabarlo por vía del artículo 52, la moción de preferencia, pero la UVMC no lo autorizó. Ahora el panorama para Axel Cantlon y compañía parece haber cambiado. "En su momento no lo acompañamos porque eran muchos cuerpos para estudiar y no queríamos votar nada apurados. Después, tanto Axel como nuestro equipo económico pudieron realizar su análisis, por eso cuando lo volvieron a pedir por el artículo 52, lo aprobamos", explicó Gómez en contacto con este medio. El proyecto, elaborado por el concejal Marco Colella de Red por Argentina, insta al Gobierno y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STMC) a negociar un nuevo acuerdo para el descuento automático de las cuotas por compras que los empleados del Municipio hayan hecho en los comercios adheridos al convenio. El intendente Abella había suprimido el acuerdo anterior en 2017, según trascendió, por una penalidad aplicada por el Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, para quien este arreglo no se basaba en un mecanismo legal. Desde ese entonces, el gremio inicio gestiones en los niveles Ejecutivo y Deliberativo para reponer el sistema. Y fue en el ámbito del primer piso del Palacio Municipal donde comenzaron a prosperar, primero logrando el esponsoreo de Collela y por último comprometiendo el apoyo de la UV Más Campana. En el medio, integrantes de la comisión directiva fueron a Legislación para convencer a los concejales del oficialismo sobre los beneficios de restituir el código de descuento. "Esto no le genera ningún costo al Municipio ni tampoco al trabajador, ya que no se van a establecer intereses de ningún tipo", afirmó Colella este martes ante la consulta de La Auténtica Defensa. Sostuvo además que la cancelación del primer acuerdo se debió a un "capricho del intendente por estar peleado con (Carlos) Barrichi", secretario general del STMC. Este martes por la tarde se supo que el Municipio anunciará hoy una Tarjeta Municipal, adelantada hace varios meses y cuya puesta en funcionamiento parece haber acelerado. Desde el gremio municipal le aseveraron a LAD que no tienen ningún tipo de información oficial sobre la iniciativa. También negaron tenerla diversos ediles. "Celebramos las nuevas herramientas de financiación que se les puedan dar a los trabajadores municipales", manifestaron desde el gremio a La Auténtica Defensa. En paralelo, reafirmaron su interés en la aprobación del convenio del código de descuento a votarse este jueves: "Una cosa no quita a la otra. Por su parte, Colella dudó de los beneficios que puede traer aparejado la tarjeta del Gobierno. "Hay que esperar a ver qué anuncios se hacen, pero pienso que será un sistema bastante más acotado: en el anterior había muchos comercios adheridos y alta competencia", sostuvo. El escenario económico, la inflación y la caída en los índices de consumo son otro de los argumentos que esgrimirá la oposición para sancionar la restitución del código de descuento. "No solo son los municipales; la mayoría de los empleados públicos y privados cobran sueldos nada ostentosos, que no alcanzan ante la suba de los precios", explicó Carlos Gómez de la UVMC. "Dejando de lado lo que nos pueda decir el gremio, nosotros hemos hablado en persona con empleados de Parques y Jardines, de los Corralones, y se hace evidente la necesidad de votar la restitución del convenio. No creemos que sea usurero ni que le saque la plata a nadie, como dijo antes el intendente. En esta situación, nos parece muy conveniente", subrayó.

