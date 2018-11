La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 21/nov/2018 Quejas Vecinales







Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. PASTIZALES Y ALIMAÑAS "Nadie me prestó atención de un terreno ubicado en Martín Castilla entre Chacabuco y San Lorenzo (Barrio Villanueva), es un enorme pastizal, con ratas, mosquitos, cucarachas nadie lo limpia y tiene dueño", muestra María José. BARRIO ROMANO "Calle Siri entre Santa Cruz y Antártida (Barrio Romano) sin iluminación y todas tapadas las zanjas. Es un barrio abandonado, le pedimos al intendente Abella que no se olvide", cuenta Graciela a LAD. BOCA DE TORMENTA "Boca de tormenta rota hace 4 meses aproximadamente en Avenida 6 de julio entre Jujuy y Formosa. Fue arreglada varias veces. Sugerencia colocar protección para que los vehículos no la pisen", escribe Oscar al WhatsApp. PERDIDA DE AGUA "Esta pérdida fue reparada en agosto, pero como no se reparó la calle hace un mes se rompió otra vez. Es en San Luis casi Modarelli (Barrio Lubo). Hice un reclamo en ABSA el 16/10 y unos 10 días después en CeMav pero aún no han venido ni a mirar. Sé que otros vecinos también reclamaron pero cada vez sale más agua, la rotura y hundimiento de la calle es mayor. ¿Qué hay que esperar, que no se pueda transitar?, se pregunta Eduardo.

Quejas Vecinales

