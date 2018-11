La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 21/nov/2018 Aerolíneas Argentinas suspendió a 376 empleados







Es por la medida de fuerza llevada adelante el pasado 8 de noviembre y que provocó la cancelación de 258 vuelos. Luego de que el 8 de noviembre una asamblea llevada adelante por los gremios de pilotos, de personal de tierra y de técnicos de Aerolíneas Argentinas dejara varados a más de 30 mil pasajeros y provocara la cancelación de 258 vuelos, la empresa estatal resolvió suspender a 376 empleados. Las suspensiones para los trabajadores que realizaron una asamblea de más de 11 horasllevada adelante por los gremios APLA, UALA, por el personal de tierra agrupado en la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), por los técnicos de APTA y por la Unión del Personal Superior (UPSA) afectan a empleados de los sectores Tráfico (atención en mostradores), Contact Center, Rampa, Mantenimiento y Pilotos, y serán de entre 10 y 15 días, confirmaron fuentes de Aerolíneas Argentinas. Las áreas donde hubo más suspensiones fueron Tráfico y Contact Center (las dos de atención al público), al tiempo que quienes trabajan en el sector de Tripulantes de a Bordo no participaron de la asamblea, por lo que no fueron sancionados. La decisión fue comunicada hoy vía telegrama a los afectados, y las sanciones más extensas son para aquellos empleados que dejaron de hacer su trabajo durante la medida de fuerza. Además, la empresa les descontará las horas no trabajadas a quienes participaron de la asamblea.

El sorpresivo último paro dejó en tierra a miles de pasajeros.



