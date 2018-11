Ayer, aprovechando que Juventud Unida quedó libre en esta 12ª fecha, Atlas logró treparse a lo más alto de la tabla de posiciones. El elenco de General Rodríguez venció 2-1 como visitante a Yupanqui, llegó a los 21 puntos y superó por dos unidades al Lobo Rojo, que quedó en el segundo lugar con 19. Apenas un punto detrás aparecen Argentino de Merlo y Puerto con 18.

Esta fecha 12 de la Primera D comenzó el viernes, terminó ayer y dejó los siguientes resultados: Atlético Lugano 2-2 Muñiz; Argentino de Rosario 1-0 Deportivo Paraguayo; Defensores de Cambaceres 0-2 Central Ballester; Argentino de Merlo 4-2 Claypole; Puerto Nuevo 2-1 Centro Español; Liniers 4-0 Real Pilar; y Yupanqui 1-2 Atlas.

En la 13ª jornada se enfrentarán: Atlas vs Lugano, Real Pilar vs Argentino de Rosario, Centro Español vs Argentino de Merlo, Claypole vs Juventud Unida, Central Ballester vs Yupanqui, Muñiz vs Liniers y Deportivo Paraguayo vs Puerto Nuevo.