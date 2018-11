La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 21/nov/2018 Breves: Fútbol







SUPERFINAL; ANTIDOPING: tanto el plantel de River como el de Boca recibieron la visita de un control antidoping sorpresa.- SUPERLIGA: el pasado domingo se disputaron dos encuentros pendientes de la SAF.- PRIMERA B METRO: Estudiantes de Caseros se mantuvo como único líder de la categoría.- PRIMERA C: culminó la 16ª fecha con la goleada de Villa San Carlos sobre El Porvenir.- SUPERLIGA El pasado domingo se disputaron dos encuentros pendientes de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF). En el postergado de la séptima fecha, Atlético Tucumán le ganó 2-0 como visitante a San Lorenzo de Almagro y de esa manera quedó como único escolta del líder Racing Club: La Academia tiene 29 puntos, mientras que el Decano suma 25, ambos con 12 partidos disputados, uno más que Huracán y Defensa y Justicia, que suman 23 unidades y comparten el tercer lugar. El Halcón de Varela alcanzó al Globo tras completar en empate 1-1 su encuentro suspendido de la sexta fecha frente a Estudiantes de La Plata. PRIMERA B METRO Estudiantes de Caseros (33 puntos) se mantuvo como único líder de la categoría al derrotar 2-1 como local a San Telmo. En tanto, su escolta es Barracas Central (30), que venció 1-0 a San Miguel. Los demás resultados de la fecha 16 de la Primera B Metropolitana fueron: UAI Urquiza 0-1 All Boys, Flandria 2-1 Fénix, Deportivo Riestra 1-1 Almirante Brown, Tristán Suárez 1-1 Colegiales, Talleres (RE) 0-0 Comunicaciones, Atlanta 3-1 J.J. Urquiza, Acassuso 0-0 Sacachispas y Deportivo Español 2-2 Defensores Unidos. PRIMERA C Ayer culminó la 16ª fecha de esta categoría con la goleada de Villa San Carlos por 4-0 como visitante sobre El Porvenir. De esta manera, el elenco de Beriso alcanzó la tercera posición con 27 puntos y quedó a cuatro del líder Deportivo Armenio (31). Los demás resultados de esta fecha fueron: Central Córdoba (R) 0-0 Sportivo Barracas, Berazategui 0-0 Luján, Excursionistas 1-1 Dock Sud, Leandro N. Alem 1-0 Argentino de Quilmes, Sportivo Italiano 1-1 Deportivo Armenio, Midland 2-0 San Martín (B), Ituzaingó 0-0 Deportivo Merlo, Victoriano Arenas 2-3 Lamadrid y Cañuelas 1-1 Deportivo Laferrere. SUPERFINAL: ANTIDOPING Tanto el plantel de River Plate como el de Boca Juniors recibieron la visita especial de emisarios de Conmebol para un control antidoping sorpresa a tan solo cuatro de la definición de la Copa Libertadores 2018 que se disputará en el Monumental. En tanto, a pesar de la solicitud de los organismos de seguridad para adelantar una hora el inicio del partido del sábado, la CONMEBOL ratificó el horario de las 17.00 para este encuentro revancha que definirá al campeón de la Copa.



Breves: Fútbol

