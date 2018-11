La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 21/nov/2018 Hóckey sobre Césped:

El sábado cayeron ante San Martín "C", pero el lunes vencieron a El Retiro por 6 a 3. Culminaron así una temporada en la que consiguieron el ascenso a la Primera E El fin de semana largo marcó el cierre de la temporada competitiva para el hóckey sobre césped femenino del Campana Boat Club. Y la Primera Damas se despidió el lunes con un triunfo sobre El Retiro después de haber caído el sábado frente a San Martín "C" en partidos correspondientes a las últimas dos fechas de la Zona 2 de la Reubicación "E-F" del Torneo Metropolitano. Por la fecha 10, contra San Martín como local, las Celestes perdieron 3-0 por los goles convertidos por Delfina Castanheira, María Victoria Muller y Victoria Pereira. En tanto, el lunes, por la 11ª fecha, se impusieron 6-3 con tantos de Sofía González (3), María Eugenia Díaz, Julieta Dabusti y Catalina Tapia (Brenda González -2- y Romina Rueda descontaron para El Retiro). Con los resultados de estas dos fecha finales, se consolidó la tendencia de todo el progreso de la Zona 2 de la Reubicación "E-F": Camioneros y San Isidro Club "D" compartieron el primer puesto (29 puntos en 11 encuentros, con mejor diferencia de gol para el club presidido por Pablo Moyano), mientras que San Martín "C" (22 unidades), que ganó sus últimos cuatro juegos, culminó en tercera posición. En cuarto lugar quedó el Campana Boat Club (17). Los demás resultados de la fecha 10 fueron: Universitario de La Plata ´´C´´ 3-2 El Retiro; Club Manuel Belgrano 4-0 Belgrano Day School; San Carlos ´´B´´ 0-1 San Isidro Club ´´D´´; Club de Regatas Avellaneda ´´B´´ 0-2 Camioneros; GEBA ´´E´´ 4-0 Los Pinos. En tanto, la fecha se completó con los siguientes marcadores: San Martín ´´C´´ 3-1 GEBA ´´E´´; Los Pinos 0-3 Club de Regatas Avellaneda; Camioneros 1-1 San Carlos ´´B´´; San Isidro Club ´´D´´ 0-0 Club Manuel Belgrano; Belgrano Day School 1-0 Universitario de La Plata ´´C´´. DIVISIONES MENORES Frente a San Martín "C", las divisiones menores del Boat Club obtuvieron los siguientes resultados: -Intermedia: victoria 5 a 0 con goles de Sofía González (2), Oriana Comuzzi, Julieta Dabusti y Martina De La Barrera. -Quinta División: empate 1-1 con gol de Martina De La Barrera. -Sexta División: triunfo 6-1 con tantos de Florencia González (2), Delfina Fernández Palazuelo, Azul Montero, Valentina Núñez y Belén Varela. -Séptima División: victoria 3-0 con goles de Sol Ale (2) y Valentina Núñez. En tanto, por la 11ª fecha frente a El Retiro "C", los marcadores y goleadoras fueron los siguientes: -Intermedia: victoria 1 a 0 con gol de Marina Del Molino. -Quinta División: triunfo 3 a 2 con goles de Martina De La Barrera, Abril Elizaga y Delfina Fernández Palazuelo. -Sexta División: goleada 15 a 0 con tantos de Delfina Fernández Palazuelo (7), Valentina Núñez (2), Agustina García (2), Chiara Faggioli, Guillermina Figueroa, Florencia González y Azul Montero. -Séptima División: victoria 7 a 0 con goles de María del Pilar González (2), Sol Ale, Sofía Bianchini, Valentina Núñez, Valentina Peralta Rial y María Paz Pérez Johanneton.

EL PLANTEL SUPERIOR DEL CBC, QUE COMENZÓ EN LA PRIMERA F, ASEGURÓ SU ASCENSO A LA “E" Y PELEÓ LUEGO POR UN LUGAR EN LA “D". UNA TEMPORADA POSITIVA En este 2018, durante la primera mitad de temporada, el Campana Boat Club ganó la Zona 4 de la Primera F con una campaña excepcional en la que finalizó invicto, con 11 victorias, 2 empates y +37 de diferencia de gol. Luego, en la segunda mitad y ya con un ascenso en el bolsillo, dio pelea de igual a igual hasta la última jornada y terminó 4º entre 12 equipos, con una efectividad del 51% (17 puntos obtenidos sobre 33 posibles) y +2 de diferencia de gol. Así, a lo largo del año, la Primera Damas del CBC disputó 24 partidos en los que obtuvo 16 victorias, 4 empates y 4 derrotas, con 68 goles a favor y 29 en contra. Las máximas goleadoras, teniendo en cuenta los 24 partidos oficiales del año, fueron: 1) María Eugenia Díaz, 16 tantos (11 y 5) 2) Catalina Tapia, 8 tantos (6 y 2) 3) Sofía González, 8 tantos (2 y 6) 4) Damiana Pinto, 7 tantos (6 y 1) 5) Julieta Dabusti, 7 tantos (5 y 2) 6) Candela Noir, 6 puntos (4 y 2)

