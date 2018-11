La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 21/nov/2018 Básquet:

Los Sub 17 del Boat Club gritaron campeones







Como locales ganaron el Final Four del Nivel B de la ABZC. En la final derrotaron 64-49 a Honor y Patria de Capilla del Señor. El pasado domingo se disputó en el Campana Boat Club el cuadrangular que definió al campeón de la categoría Sub 17 del Nivel B del campeonato de divisiones formativas de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC). Y los chicos Celestes se dieron el gusto de coronarse campeones después de superar 58-39 a Ingeniero Raver de Los Cardales en la semifinal y de vencer 64-49 a Honor y Patria de Capilla del Señor en el partido decisivo. El equipo del CBC, dirigido por Adriano Behocaray, estuvo conformado por Lautaro Luna, Lucas Medina, Thiago Pederzet, Rosales, Franco Ponce, Santiago Michelotti, Gianluca Cinquini, Alejo Maggi, Ivo Capezutto, Joaquín Pereyra y Juan Pablo Gangi. De esta manera culminó el torneo Sub 17 del Nivel B de la ABZC con las siguientes posiciones: 1) Campana Boat Club; 2) Honor y Patria de Capilla del Señor; 3) Ingeniero Raver de Los Cardales; 4) Universidad de Luján; 5) Náutico Zárate "B"; 6) Independiente de Escobar; 7) Atlético Pilar; 8) Defensores Unidos.

EL FESTEJO DE LOS CHICOS SUB 17 DEL CAMPANA BOAT CLUB TRAS EL TÍTULO.



