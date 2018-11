Por Fabiana Daversa

El profesor Stanley Milgram de la Universidad de Yale pidió a sus alumnos que se sometieran a un experimento científico arriesgado que tenía por objetivo analizar neurológicamente los procesos humanos de aprendizaje. El mismo consistía en recibir una descarga de 400 voltios, dolorosa y con posibles efectos colaterales. Tal fue la sorpresa de su equipo cuando constataron que un 65% de los estudiantes accedieron al test. En el libro The Milgram obedience experiments, escrito por K.Cherry el autor afirma que esperaban tan sólo un 5% de adhesiones. Se supone que eran jóvenes adultos, sanos e informados. La obediencia ciega a la autoridad superó en número de personas a la gente normal de buen criterio, condición básica para el funcionamiento adecuado de la sociedad democrática. Pocos fueron los que tuvieron el coraje de decir ésto no es para mí... Llevados de la mano por un catedrático del Templo del Saber, enarbolando la noble causa y la docta competencia del equipo, ésos universitarios hubieran puesto en riesgo su salud. ¿Estamos adiestrados para obedecer? Cuenta Cherry que en la medida que se fueron postulando una pequeña minoría se mostró muy entusiasmada, un porcentaje igual a los que de inmediato dijeron no, formando así una curva de Gauss. La abrumadora mayoría sólo bajó la cabeza, resignada, sometiéndose al reto. El departamento de Psicología de Stanford obtuvo resultados similares ante otra propuesta similar y, extrema. ¿Habremos perdido la capacidad de defendernos o el papel de líder de la manada todavía puede llevarnos al exterminio, tan sólo con un ardid? ¿En quiénes depositamos nuestra confianza y, cuándo lo hacemos, preservamos nuestras garantías individuales en nombre de un partido político, corporación prestigiosa o institución milenaria? Nos debemos a la obediencia debida o a la obediencia de vida? Cuando optamos por la primera ponemos en riesgo la propia existencia y la de toda la comunidad. Nuestra Historia reciente lo certifica. www.fabianadaversa.com

El Panóptico:

Obediencia de vida

Por Fabiana Daversa

