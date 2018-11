7 Síntomas que pueden indicar problemas en la Tiroides

Las alteraciones en la Tiroides pueden causar diversos síntomas que si no son bien analizados pueden pasar desapercibidos, agravando más el problema. Cuando la tiroides se encuentra alterada puede haber un aumento de su funcionamiento conocido como hipertiroidismo, o al contrario, puede disminuir su funcionamiento conocido como hipotiroidismo. En cuanto al hipertiroidismo puede causar síntomas como agitación, nerviosismo, dificultad de concentración, aumento del apetito y dificultad para ganar peso; en el caso del hipotiroidismo puede causar síntomas como cansancio, perdida de la memoria, facilidad para aumentar de peso, piel seca y fría, ciclo menstrual irregular y caída del cabello. Estos síntomas pueden variar de una persona a otra. Por lo que algunos síntomas generales a los que se debe prestar atención ya que pueden indicar problemas o alteraciones en el funcionamiento de la glándula tiroidea son: 1. Malestar en la garganta y en el cuello La glándula de la tiroides se encuentra localizada en el cuello y es por esto que si siente constantemente dolor o siente algún nódulo en esta región, puede ser sinónimo de que la glándula esté alterada y a la vez su funcionamiento. 2. Dificultad para concentrarse y falta de la memoria Sentir que estas con la cabeza fuera de lugar constantemente, teniendo muchas veces dificultad para concentrarte o falta de memoria, puede ser un síntoma de alteraciones en el funcionamiento de la tiroides, pudiendo ser la falta de concentración una señal de hipertiroidismo y la falta de memoria una señal de hipotiroidismo. 3. Caída del cabello y piel seca: La pérdida de cabello es normal especialmente en el otoño y en la primavera, sin embargo, si nota que tiene mucha pérdida de cabello o dura más allá de estas épocas, puede indicar que tiene alguna alteración en el funcionamiento de la tiroides. Además de esto, la piel seca con comezón también puede ser otra señal, especialmente si no es causada por el tiempo frío o seco. 4. Aumento o pérdida de peso El aumento de peso sin razón aparente, especialmente si no hubo alteraciones en la dieta o en las actividades diarias es siempre preocupante y puede ser causado por el hipotiroidismo, en el que la glándula tiroidea está funcionando poco y desacelera todo el organismo. También puede ocurrir pérdida de peso sin razón aparente, la cual puede estar relacionada al hipertiroidismo o a la presencia de alguna otra enfermedad. 5. Somnolencia, cansancio y dolores musculares: Somnolencia, cansancio constante y un aumento del número de horas que duerme por noche pueden ser señales del hipotiroidismo, ya que desacelera las funciones del organismo y provoca una sensación de fatiga constante. Además de esto lo dolores musculares o calambres sin explicación también pueden ser otra señal, ya que la falta de hormona tiroidea puede dañar los nervios que envían las señales al cerebro para el resto del cuerpo, provocando hormigueos y puntadas en el cuerpo. 6. Alteraciones de humor y estreñimiento El déficit o exceso de hormona tiroidea en el organismo puede provocar alteraciones de humor, pudiendo el hipertiroidismo provocar irritabilidad, ansiedad y agitación, mientras que el hipotiroidismo puede causar tristeza constante o depresión, alterando los niveles de serotonina en el cerebro. Dr. Arthur Frazão, Médico general -Tua Saude-



7 Síntomas que pueden indicar problemas en la Tiroides

