10 beneficios del agua para nuestra salud

El 70 por ciento de la composición de nuestro cuerpo es agua. Es un elemento indispensable para mantenerlo sano porque, además de limpiar el organismo y eliminar las toxinas, es un eficaz vehículo para transportar las vitaminas y sales minerales que necesitan nuestras células. Estos son los beneficios del agua si consumes entre un litro y medio y dos litros al día: 1. Alivia la fatiga El agua es utilizada por el cuerpo para eliminar toxinas y productos de desecho que este no necesita. Cuando hay menos agua en el cuerpo, el corazón tiene que trabajar más para bombear la sangre oxigenada a todas las células y otros órganos principales y eso puede causar fatiga. 2. Evita el dolor de cabeza y las migrañas En la mayoría de los casos, la razón principal de los dolores de cabeza y migrañas es la deshidratación. 3. Ayuda en la digestión y evita el estreñimiento Cuando bebemos suficiente agua se aumenta la tasa de metabolismo, es decir, los alimentos que consumimos se descomponen apropiadamente. Esto ayuda a que el sistema digestivo funcione correctamente previniendo el estreñimiento. 4. Ayuda a mantener la belleza de la piel El agua ayuda a reponer los tejidos de la piel, así como a hidratarla y aumentar su elasticidad. Cuando el cuerporecibe suficiente agua, la piel estará hidratada También ayuda a la piel con las cicatrices, acné, arrugas y otros síntomas de envejecimiento. 5. Regula la temperatura del cuerpo Las propiedades térmicas del agua y su capacidad para liberar el calor del cuerpo cuando el sudor se evapora de la superficie de la piel son de gran ayuda en el mantenimiento de la temperatura corporal durante todo el día. Una temperatura corporal bien regulada nos hará sentir con más energía y a mantener los músculos y articulaciones lubricados evitando que tengamos calambres y esguinces. 6. Reduce el riesgo de cáncer Algunos estudios indican que el consumo de agua también reduce el riesgo de cáncer de vejiga y colon.El agua destruye los agentes causantes de cáncer reduciendo el riesgo de diferentes tipos de cáncer. 7. Mejora el sistema inmunológico Cuando el cuerpo recibe la cantidad adecuada de agua, mejora el sistema inmunológico.Así, puede luchar contra enfermedades como la gripe, cálculos renales y ataque cardiaco. También será de gran ayuda para hacer frente a problemas de salud como el reumatismo, la artritis, etc. 8. Reduce el riesgo de problemas cardiacos En la Universidad de Loma Linda, en California, se hizo un estudio involucrando a 20 mil personas sanas que tomaban 5 vasos diarios de agua y las cuales presentaron un menor índice de problemas cardiovasculares en comparación con los que sólo tomaban 2 vasos diarios. 9. Resuelve el mal aliento El mal aliento es una clara señal de que el cuerpo necesita más agua. La saliva ayuda a tu boca a liberarse de bacterias y mantener la lengua hidratada. Por esto, cada vez que tengamos mal aliento, lo primero que debemos hacer es beber mucha agua. 10. Ayuda a perder peso El agua ayuda a eliminar los subproductos de la grasa. Cuando bebemos agua, el estómago se llena haciéndonos perder un poco el apetito. El agua no contiene calorías, grasa, carbohidratos ni azúcar y es un gran reemplazo de las bebidas con alto contenido calórico. Fuente: Aquae Fundacion.



10 beneficios del agua para nuestra salud

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: