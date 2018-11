Fue aprobada la restitución del código de descuento para los empleados municipales

La iniciativa de Marco Colella (Red por Argentina) contó con el apoyo del resto de la oposición. También del gremio, que acompañó la sesión. Cambiemos votó en contra y cuestionó al líder del sindicato, Carlos Barrichi. Anoche, en la última sesión ordinaria del año del Concejo Deliberante, se aprobó la restitución del convenio de código de descuento a los sueldos de los empleados municipales que adeudan cuotas en comercios locales adheridos, durante una sesión acompañada por la cúpula del Sindicato Municipal y que volvió a evidenciar las marcadas diferencias que lo separa del Gobierno de Cambiemos. El proyecto lleva la autoría del concejal Marco Colella (Red por Argentina) e insta a las partes a sentarse a negociar un nuevo acuerdo, luego de la cancelación del anterior firmada por el intendente Sebastián Abella. Colella argumentó que en un convenio de ese tipo "no se le cobra ningún interés al trabajador municipal", por lo que el gremio "no lucra" mediante su implementación. Colella eligió volver a hablar de "un capricho" del jefe comunal a la hora de referirse a la revocación del convenio viejo y manifestó que la tarjeta Mi Muni lanzada horas antes por Abella es "compatible" con el establecimiento de un nuevo acuerdo. "Se genera más libertad, competencia y compre local", remarcó el edil. En consonancia, el líder de la UV Más Campana, Axel Cantlon, cuestionó al Municipio por no querer "sentarse a discutir" el restablecimiento del código de descuento. Consideró que Cambiemos desconoce así la "legitimidad" de una conducción gremial elegida "democráticamente". Además, señaló que propuso "reglas para controlar y fiscalizar" los destinos de los fondos retenidos por el gremio en concepto de cuotas adeudadas a comercios. "El intendente Abella se ha puesto el saco del peor patrón en contra de los trabajadores municipales", lanzó desde la vereda del PJ-Unidad Ciudadana su titular, Soledad Calle. Para la edil, el código de descuento es una "herramienta tremenda" no solo para incrementar el poder adquisitivo de los municipales sino también para "impulsar al comercio" campanense, establecimientos donde "hoy no entra nadie a comprar". Gremialistas seguían atentos las alternativas que se sucedían en el debate. De hecho, Carlos Barrichi, secretario general del gremio, fue acusado por la concejal Marina Casaretto de haber amenazado al intendente Abella cuando se encontraba con la hija de ambos. El supuesto episodio quedó registrado por cámaras de seguridad de la estación de servicio Axion energy ubicada en Mitre y San Martín y derivó en una denuncia penal contra Barrichi, causa aún en curso. "Recordemos que Barrichi tiene una denuncia penal por amenazas cuando el intendente estaba con su hija. ¿De qué diálogo estamos hablando?", expresó la concejal, quien se ganó el aplauso de algunos seguidores oficialistas presentes ayer en el Salón Blanco y el rechazo de municipales congregados para promover la aprobación de la ordenanza, objetivo finalmente alcanzado por 11 votos a favor contra 9 en contra. IRÁN A LA JUSTICIA. En diálogo con La Auténtica Defensa, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana confirmó que irá a la Justicia si el intendente Abella veta la restitución del convenio de código de descuento. "Si lo veta tiene que saber que vamos a ir a la Justicia, porque es un derecho adquirido", expresó Carlos Barrichi, líder del gremio, quien hizo referencia a lo reglado por la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales y a un caso similar sucedido en Mar del Plata que terminó resolviéndose a favor del sindicato de esa ciudad balnearia. Por otra parte, Barrichi adelantó que su sindicato presentará un recurso de amparo para frenar la implementación de la tarjeta Mi Muni. Sostuvo que el Departamento Ejecutivo "no puede ser empleador y financista al mismo tiempo".

EMPLEADOS MUNICIPALES ACOMPAÑARON LA SESIÓN REALIZADA ANOCHE EN EL CONCEJO DELIBERANTE Y SE MANIFESTARON A FAVOR DEL PROYECTO QUE IMPULSÓ Y APROBÓ LA OPOSICIÓN.





EL SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MUNICIPAL, CARLOS BARRICHI, ESTUVO PRESENTE EN LA SESIÓN. RECIBIÓ CRÍTICA DESDE EL BLOQUE CAMBIEMOS.

#Adelanto se aprobó la restitución del código de descuento a los trabajadores municipales. El Sindicato advirtió que irá a la Justicia si Abella veta la ordenanza. — Tincho Fournier (@tinchofournier) 23 de noviembre de 2018

