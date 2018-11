P U B L I C



Una Ecosport que circulaba por Av. Varela hacia el Arco perdió el control luego de ser impactada por una F100 que quería cruzar por Jacob. No se registraron heridos de gravedad. Un accidente ocurrido ayer en Av. Varela y Jacob terminó de manera inesperada luego que una de las camionetas involucradas se cruzara de mano y terminara incrustada contra las chapas de un baldío. A pesar de la peligrosa maniobra y el impacto final, no se vieron involucrados otros vehículos ni tampoco se registraron heridos de gravedad. El siniestro ocurrió cuando una Ford Ecosport circulaba por Varela en dirección al Arco de Campana. Fue entonces que una camioneta F-100 que intentaba cruzar la avenida por Jacob la impactó. Por el golpe, la Ecosport perdió el control y se cruzó de mano, afortunadamente, sin chocar a otro vehículo ni a la columna de alumbrado ubicada en dicha esquina. La mujer que conducía dicha camioneta fue asistida por personal del SAME que se hizo presente en el lugar y aunque no sufrió heridas de gravedad, fue igualmente derivada al Hospital San José por el estado de shock en el que se encontraba. En tanto, tras el accidente, la F-100 habría sido retenida por personal de la Dirección de Tránsito y Transporte dado que no contaría con el seguro correspondiente para circular.

LA CAMIONETA INCRUSTRADA CONTRA LAS CHAPAS QUE CERCAN EL BALDÍO DE VARELA Y JACOB.





ASÍ TERMINÓ LA FORD ECOSPORT TRAS PERDER EL CONTROL POR EL CHOQUE.





LA F-100 QUE PARTICIPÓ DEL ACCIDENTE OCURRIDO AYER.

#Dato por el choque de Av. Varela y Jacob la conductora de la Ecosport, maestra jardinera, estaba en estado de shock y fue trasladada al hospital por la ambulancia del SAME, la Ford F100 carente de documentación fue secuestrada por Tránsito, CP zona 1 Of. Pinedo y Of. López pic.twitter.com/FTjYvfM2vO — (@dantrila) 22 de noviembre de 2018

La chocaron, se cruzó de mano y terminó contra las chapas de un baldío

