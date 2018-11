El Tricolor, líder de la Zona Norte "B", enfrenta a su escolta Regatas en San Nicolás. Juegan desde las 21.30 horas.

Por la octava fecha de la Zona Norte "B" del Torneo Provincial de Clubes 2018/19, Ciudad de Campana enfrentará esta noche como visitante a Regatas de San Nicolás en un partido que se jugará desde las 21.30 horas en la ribera nicoleña.

El Tricolor llega a esta jornada como líder del grupo, producto de siete victorias y apenas una derrota. En tanto, Regatas es su escolta, con cinco triunfos y dos derrotas. Una de esas caídas las sufrió en Campana, durante la primera rueda, cuando el CCC se impuso 74-70 por la tercera fecha.

En su última presentación, los dirigidos por Sebastián Silva vencieron 82-65 como locales a Juventud Unida de Cañuelas, mientras que Regatas derrotó 91-88 como visitante a Ciudad de Saladillo en duelo de escoltas, al tiempo que Platense de La Plata superó 84-72 como local a Defensores Unidos de Zárate.

Con esos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Ciudad de Campana (6-1), 13 puntos; 2) Regatas de San Nicolás (5-2), 12 puntos; 3) Ciudad de Saladillo (4-3), 11 puntos; 4) Platense de La Plata (3-4), 10 puntos; 5) Defensores Unidos (2-5), 9 puntos; 6) Juventud de Cañuelas (1-6), 8 puntos.

Y en esta fecha, además de Regatas vs Ciudad de Campana, también jugarán: Defensores Unidos vs Ciudad de Saladillo y Juventud de Cañuelas vs Platense de La Plata.

LAS OTRAS ZONAS

En la Zona Norte "A", el único líder es Somisa de San Nicolás, que en la séptima fecha venció 85-64 a Sportivo Pilar y aprovechó la caída de Atenas de La Plata, que perdió 98-82 en su visita a Los Indios de Junín. En tanto, Independiente de Zárate consiguió su segundo triunfo del certamen al vencer 80-64 como local a Deportivo San Vicente, que sigue sin ganar.

Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Somisa (6-1), 13 puntos; 2) Atenas de La Plata y Sportivo Pilar (5-2), 12 puntos; 4) Los Indios (3-4), 10 puntos; 5) Independiente de Zárate (2-5), 9 puntos; 6) Deportivo San Vicente (0-7), 7 puntos.

En tanto, por la octava fecha, este fin de semana se enfrentarán: Sportivo Pilar vs Los Indios; Deportivo San Vicente vs Somisa; y Atenas vs Independiente (Z).

Mientras que en la Zona Sur, el puntero es Independiente de Tandil, único invicto que tiene la competencia hasta el momento, con siete victorias en siete presentaciones. El pasado fin de semana superó 70-66 como local a Teléfonos de Mar del Plata, mientras que Sportivo de Mar del Plata venció 64-60 a Carlos Pellegrini de Punta Alta; y Sarmiento de Coronel Suárez derrotó 59-52 como visitante a Blanco y Negro de la misma localidad.

Así, las posiciones actuales son: 1) Independiente (7-0), 14 puntos; 2) Sarmiento (5-2), 12 puntos; 3) Blanco y Negro (4-3), 11 puntos; 4) Sporting y Carlos Pellegrini (2-5), 9 puntos; 6) Teléfonos (1-6), 8 puntos.

En tanto, por la octava fecha, este fin de semana se enfrentarán: Telefónos vs Sporting; Sarmiento vs Independiente; y Carlos Pellegrini vs Blanco y Negro.