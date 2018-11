Quejas Vecinales

Nuestros lectores siguen escribiendo al +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad.

A PUNTO DE CAER

"Poste de luz ubicado en barrio La Josefa, calle Sauton al 1500. Sostiene el cable de luz de mitad de cuadra y se quebró debajo. No falta nada para que caiga. Espero no haga desastres. Yo avisé al CeMAV, pero no respondieron. Los vecinos lo ataron con una soga hasta esperar a que venga alguien, pero nadie se asoma…", escribe Noemí.

¿OTRO CUENTO DEL TIO?

"En el día de ayer (por el miércoles) a las 14:30 recibí una llamada del 03489-522368. La mujer joven que llamaba haciéndose pasar por mi hija, aduciendo que estaba resfriada, me pedía la numeración de dólares ya que el banco se lo exigía. Cuando le dije que no tenía nada, me dijo que se equivocó de número. Por este medio pongo en aviso a otros jubilados más desprevenidos que yo", advierte Magdalena.

CRIADERO DE MOSQUITOS

"Hace unos días mandé el reclamo y lo vuelvo a reiterar: este terreno ubicado en Martín Castilla entre Chacabuco y San Lorenzo (en el barrio Villanueva) está minado de mosquitos , rayitas, cucarachas, cañaveral y pastizal. Por favor: a toda hora está lleno de mosquitos. Nadie lo limpia y tiene dueño", escribe María José.