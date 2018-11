El delantero, autor del 2-2 frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn, analizó lo sucedido en Trelew y también se refirió al compromiso que tendrá Villa Dálmine este domingo frente a Nueva Chicago, único líder del campeonato. "Entrá a peinar pelotas para tus compañeros vayan a buscar atrás tuyo y tenete fe que una te va a quedar". Palabras más, palabras menos, eso le dijo Walter Nicolás Otta a Marcelo Estigarribia instantes antes que el delantero entrerriano ingresara el pasado domingo al campo de juego de Racing de Trelew, donde Villa Dálmine perdía 2-1 con Guillermo Brown de Puerto Madryn. Y minutos después, "Chelo", que reemplazó a Marcos Martinich, hizo todo junto: "Peiné un pelotazo de Juani Dobboletta y cuando caí fui a buscar la pelota, que prácticamente se la robe de los pies a (David) Gallardo. Ya en ese momento tenía decidido rematar y por suerte entró", contó el delantero de 23 años que marcó su primer gol con la camiseta Violeta para el 2-2 final. Su festejo fue un enorme desahogo: lo gritó con furia, con el rostro desencajado, hasta que se dejó caer cerca del banderín del córner derecho, donde sus compañeros se unieron a la celebración: "Fue una sensación muy linda, porque tenía muchas ganas de gritar un gol y volver a sentir eso. Y sobre todo por lo que significó para el equipo. Así que estoy contento porque pudimos levantar un resultado en contra, porque pudimos volver a sumar y también por la necesidad de convertir para agarrar confianza", explicó Estigarribia en diálogo con Ricardo Stecconi en el programa "El Show del Deporte" que se emite por FM Radio City (91.7 Mhz). En cuanto al presente del equipo, el atacante nacido en Villaguay y con pasado en Defensores de Pronunciamiento (Federal A) destacó que más allá de no haber podido ganar, lo realizado frente a Guillermo Brown demostró que el plantel "está comprometido" en revertir la situación: "Tenemos necesidad de sumar de a tres y fuimos a Trelew con esa ilusión. Y después de encontrarnos 2-0 abajo, valoro que el equipo tuvo hombría y ganas para demostrar que está vivo, que está comprometido, más allá de esta racha negativa. Lo fuimos a buscar y el empate es un envión anímico muy grande para nosotros", aseguró. Respecto a la actuación del Violeta, Estigarribia marcó que "el campo de juego influyó, porque no estaba en buen estado" y que ello generó que, por momentos, "el partido se tornara muy feo, porque la pelota picaba mal y era difícil arriesgar" A su vez, lamentó que el equipo haya sufrido dos nuevos goles por envíos aéreos de pelota parada: "Desgraciadamente no lo podemos corregir y sabemos que son errores que nos cuestan partidos". Sin embargo, la visita a Trelew ya es historia para Villa Dálmine y, según explicó el delantero, el plantel está enfocado en "tratar de terminar el año con dos triunfos en Campana", teniendo en cuenta los compromisos que se vienen: Nueva Chicago este domingo desde las 19.05 horas y Olimpo de Bahía Blanca, el 8 de diciembre. "Se nos viene un partido muy lindo, para jugar y para volver a ganar", apuntó Estigarribia sobre la visita del Torito de Mataderos, único puntero del campeonato. "Creo que no va a venir a meterse atrás, como por ahí sí lo hizo Brown. Creo que va a arriesgar y nos va dejar algunos espacios, así que esperamos poder hacer un lindo partido", detalló. Finalmente, en lo personal, "Chelo" espera que el gol marcado en Trelew sirva también para ampliar su participación en el equipo: "Tengo muchas ganas de jugar. No he tenido muchos minutos en el torneo y a veces cuesta entrar desde el banco y agarrar el ritmo de partido. Ojalá que los minutos lleguen, porque estoy preparado y con muchas ganas".

Primera B Nacional:

Estigarribia; "Se nos viene un partido muy lindo"

