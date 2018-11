Jugarán desde las 17 horas en cancha de Liniers y con arbitraje de Edgardo Kopanchuk. Después de tres derrotas consecutivas, Puerto Nuevo se encuentra en una racha de tres encuentros sin derrotas y con la posibilidad de ir en busca de su tercera victoria consecutiva, algo que todavía no pudo lograr en esta temporada de la Primera D que lo supo tener en lo más alto de la tabla a comienzos de octubre. Esa chance de conseguir tres triunfos en fila la tendrá el próximo lunes cuando enfrente como visitante a Deportivo Paraguayo en un partido que se jugará desde las 17 horas en cancha de Liniers y con arbitraje de Edgardo Kopanchuk. Esta 13ª fecha del campeonato fue programada en dos días, domingo y lunes, descartando el sábado dado que ese día jugarán River Plate y Boca Juniors el partido decisivo de la final de la Copa Libertadores en el Monumental. Este compromiso frente al elenco Guaraní pondrá nuevamente al Portuario en cancha de Liniers, un escenario que siempre le resulta incómodo y donde esta temporada sufrió una durísima derrota ante La Topadora (cayó 4-0 y sufrió las expulsiones de Santiago Correa, Oscar Peñalba y Kevin Redondo). Por su parte, Deportivo Paraguayo llegará a este compromiso después de cortar una racha de tres triunfos consecutivos al caer 1-0 en Rosario frente a Argentino. Es que luego de no poder ganar en sus primeras siete presentaciones (apenas dos empates), venció en fila a Yupanqui, Lugano y Liniers y de esa manera logró dejar la última posición del campeonato (tiene 11 unidades y está antepenúltimo). EL OBJETIVO ES LLEGAR A LA COPA Luego del triunfo frente a Centro Español, el capitán de Puerto Nuevo, el arquero Leandro Bonet, remarcó que se trató de un gran triunfo en un encuentro que terminó siendo muy difícil: "Nosotros somos un equipo duro, ellos tienen también mucho temperamento y sabíamos que iba a ser un encuentro áspero por momentos", contó al respecto. Por su parte, Orlando Sosa, quien marcó el 2-1 desde los doce pasos, mostró su alegría por la victoria y señaló que "la clave fue el sacrificio que hizo todo el equipo". Además, el Pampa, al igual que el arquero Bonet, resaltó el valor de los tres puntos: "Nos permiten acercarnos a la punta y a la clasificación a la Copa Argentina, que es el objetivo que nos propusimos para este primer semestre". Los tres mejores de la primera rueda de la Primera D se clasificarán a la edición 2019 de la Copa Argentina y, actualmente, Puerto Nuevo comparte la tercera ubicación junto a Argentino de Merlo con 18 puntos, uno menos que Juventud Unida (19) y tres menos que Atlas (21). Para culminar esta primera rueda, al Auriazul le restan tres encuentros: Deportivo Paraguayo, Real Pilar y Muñiz.

Foto: Archivo. PROGRAMACIÓN 13ª FECHA DOMINGO - 17.00 horas: Atlas vs Lugano / Edgardo Zamora - 17.00 horas: Real Pilar vs Argentino (R) / Jonathan De Oto - 17.00 horas: Centro Español vs Argentino (M) / Tomás Diulio - 17.00 horas: Claypole vs Juventud Unida / Lucas Brumer LUNES - 17.00 horas: Central Ballester vs Yupanqui / Hermes Gigante - 17.00 horas: Muñiz vs Liniers / Gonzalo Pereira - 17.00 horas: Dep. Paraguayo vs Puerto Nuevo / Edgardo Kopanchuk

Puerto Nuevo visitará el lunes a Deportivo Paraguayo

