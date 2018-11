Mega Juniors "A" amplió su diferencia por el empate de Las Praderas ante La Josefa.

El pasado domingo, en cancha de Otamendi, se disputó la 18ª fecha del campeonato de Quinta División que organiza la Liga Campanense de Fútbol, el cual tiene como cómodo líder a Mega Juniors "A", que en esta oportunidad sumó los tres puntos ante la baja de Juventud Unida del certamen.

De esta manera, extendió su diferencia en la cima, dado que su escolta, Atlético Las Praderas, igualó 1-1 con La Josefa. Así, Otamendi FC, que superó 2-0 a Real San Jacinto, se acercó a la segunda posición.

Los demás resultados de esta jornada fueron: Mega Juniors "B" 3-3 Leones Azules; Lechuga FC 2-0 El Juniors; y Deportivo San Felipe 0-0 Desamparados. En esta fecha quedó libre Defensores de La Esperanza.

Con estos marcadores, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Mega Juniors "A", 49 puntos; 2) Atlético Las Praderas, 41 puntos; 3) Otamendi FC, 39 puntos; 4) La Josefa, 34 puntos; 5) Lechuga FC, 29 puntos; 6) Defensores de La Esperanza, 25 puntos; 7) Real San Jacinto, 22 puntos; 8) Mega Juniors "B", 19 puntos; 9) Leones Azules, 18 puntos; 10) Deportivo San Felipe, 16 puntos; 11) Desamparados FC, 11 puntos; 12) Juventud Unida, 2 puntos; 13) El Junior, 0 puntos.

Mientras que por la próxima fecha se enfrentarán: Lechuga FC vs Real San Jacinto; La Josefa vs El Junior; Deportivo San Felipe vs Atlético Las Praderas; Desamparados vs Juventud Unida; Mega Juniors "A" vs Mega Juniors "B"; y Leones Azules vs Defensores de La Esperanza. Quedará libre Otamendi FC.