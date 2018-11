Femenino: Lechuga "B" se aseguró el subcampeonato

En la anteúltima fecha superó a Otamendi y aprovechó la primera derrota que sufrió Lechuga "A" en el certamen. El campeón Juventud Unida sigue ganando.

El pasado domingo se disputó la 17ª y anteúltima fecha del Torneo Femenino que organiza la Liga Campanense de Fútbol y lo más importante que dejó la jornada es que el equipo de Lechuga "B" se aseguró el subcampeonato.

Fue durante el segundo turno de la jornada que se realizó en cancha de Otamendi FC, dado que en el primero, Lechuga "A" perdió su invicto al caer 1-0 con Leones Azules. Con ese resultado, Lechuga "B" sabía que ganando se aseguraba el segundo lugar y eso fue lo que sucedió tras el 2-0 sobre Otamendi.

La jornada prosiguió con una nueva victoria del campeón, Juventud Unida, que superó 1-0 a Mega Juniors; y se cerró luego con el empate 1-1 entre Defensores de La Esperanza y Desamparados FC (quedó libre La Josefa).

Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Juventud Unida (12-3-0), 39 puntos; 2) Lechuga "B" (9-5-1), 32 puntos; 3) Lechuga "A" (7-7-1), 28 puntos; 4) Leones Azules (7-4-4), 25 puntos; 5) La Josefa (7-1-7), 22 puntos; 6) Otamendi FC (6-4-5), 22 puntos; 7) Desamparados (2-4-10), 10 puntos; 8) Mega Juniors (1-2-12), 5 puntos; 9) Def. de La Esperanza (1-2-12), 5 puntos.

En la última fecha se enfrentarán: Juventud Unida vs Lechuga "A", Lechuga "B" vs Defensores de La Esperanza, Leones Azules vs Otamendi FC y La Josefa vs Mega Juniors. Libre: Desamparados FC.