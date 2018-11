Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 23/nov/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 23/nov/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

MASIVO APOYO... Y CLAUSURA: en la previa a la final de la Copa Libertadores, simpatizantes de Boca colmaron La Bombonera.- RIVER, CON UNA DUDA: en la privacidad del Sofitel de nuestra ciudad, River Plate continúa con los entrenamientos de cara a la final.- SUPERLIGA; FECHA 13: continuará con la programación de tres partidos.- PRIMERA B METRO: la 17ª fecha comenzará esta tarde con cuatro encuentros.- PRIMERA C: ayer se abrió la 17ª fecha.- RIVER, CON UNA DUDA En la privacidad que le brinda el Hotel Sofitel de nuestra ciudad, River Plate continúa con los entrenamientos de cara a la final de mañana en el Monumental y su entrenador Marcelo Gallardo trabaja para resolver la única duda que tendría en la alineación titular: el reemplazante del suspendido Rafael Santos Borré. Y como Ignacio Scocco se resintió de su lesión, las mayores chances de ingresar en el once inicial las tendrían ahora Juan Fernando Quintero y Rodrigo Mora. Más relegados quedan Ignacio Fernández y Camilo Mayada. El resto de los titulares serían: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Enzo Pérez, Leonardo Ponzio, Exequiel Palacios, Gonzalo Martínez; y Lucas Pratto. SUPERLIGA: FECHA 13 Hoy continuará al 13ª fecha de la Superliga Argentina con la programación de tres partidos: Belgrano vs Atlético Tucumán (19.00), Argentinos Juniors vs Talleres (21.15) y Rosario Central vs Estudiantes de La Plata (21.15). Esta jornada ya tiene dos partidos disputados: Boca Juniors 1-0 Patronato y Gimnasia (LP) 0-2 San Martín (SJ). PRIMERA B METRO La 17ª fecha de la divisional comenzará esta tarde con cuatro encuentros: J.J. Urquiza vs Deportivo Español; Defensores Unidos vs Deportivo Riestra; Sacachispas vs Flandria; y San Telmo vs Barracas Central, que puede alcanzar al líder Estudiantes (33 puntos) en caso de ganar. PRIMERA C Ayer se abrió la 17ª fecha y Deportivo Armenio (líder con 31 puntos) celebró sin jugar. Es que tres de sus más inmediatos perseguidores dejaron puntos en el camino: Dock Sud (30) perdió 2-0 como local con Victoriano Arenas, mientras que Laferrere (26) y Sportivo Italiano (27) igualaron 1-1 en La Matanza. En tanto, Berazategui le ganó 2-1 como visitante a Lamadrid. La fecha continuará hoy con cuatro encuentros: San Martín (B) vs Cañuelas, Argentino (Q) vs Excursionistas; Luján vs Central Córdoba (R); y Sportivo Barracas vs Ituzaingó. MASIVO APOYO... Y CLAUSURA En la previa a la final de la Copa Libertadores, los simpatizantes de Boca colmaron ayer La Bombonera para acompañar al plantel en el entrenamiento a puertas abiertas que la entidad Xeneize dispuso ayer para que los jugadores reciban el apoyo de una multitud que completó las tribunas del estadio (mientras otros miles quedaron afuera por falta de lugar). El hit fue: "En la cancha de River vamos a ganar y la vuelta vamos a dar...". Posteriormente se conoció que La Bombonera fue sancionada y clausurada por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dado que el club incurrió en varias contravenciones, como haber superado la capacidad del estadio. Según adelantó el presidente Daniel Angelici, la institución presentará hoy un descargo para intentar levantar la clausura que, en caso de continuar y de salir campeón el Xeneize, entorpecería el plan de abrir la cancha el sábado para los festejos.



