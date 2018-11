Los chicos Tricolores alcanzaron los Cuartos de Final, instancia en la que cayeron ante UNLaM. El ganador fue Ciudad de Buenos Aires, que cerró así un 2018 en el que conquistó las Súperfechas de todas las categorías. Durante el pasado fin de semana largo se llevó adelante la quinta y última Súperfecha del año organizada por la Federación Metropolitana de Vóley (FMV). En esta oportunidad, 192 equipos de la categoría Sub 13 fueron los protagonistas que animaron las jornadas de sábado, domingo y lunes a lo largo y a lo ancho de las 22 sedes que formaron parte del torneo. Las finales de Nivel A se disputaron en el club Glorias Argentinas, donde Ciudad de Buenos Aires se consagró entre los varones (de manera invicta y sin ceder un set) y así logró un pleno absoluto en las Súperfechas de la FMV, dado que anteriormente había ganado en Sub 15, Sub 17, Sub 19 y Sub 21. Mientras que la rama femenina de la Súperfecha Sub 13, el local Glorias se quedó con el título. El equipo Sub 13 del Club Ciudad de Campana participó justamente del Nivel A y logró clasificarse entre los mejores ocho conjuntos de la categoría al alcanzar los Cuartos de Final, instancia en la que fue eliminado por Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM). En la primera fase del certamen, durante el sábado 17, los dirigidos por Gabriel Martra, Rubén Rosales y Lucas Castón ganaron los tres partidos que disputaron en el Gimnasio de la Escuela Incorporada Mariano Moreno (EIMM). En primer término vencieron 2-0 a General Belgrano; luego derrotaron 2-0 a Tortuguitas y posteriormente hicieron lo propio ante el local EIMM. Así se clasificaron para jugar la Zona C de la Copa Campeonato A1 en Bella Vista, donde el domingo 18 perdieron 2-1 frente a Ferro Carril Oeste; luego superaron 2-1 a River Plate; y finalmente vencieron 2-0 a Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque. Con esos resultados clasificaron primeros en su zona y en los Cuartos de Final se midieron ante UNLaM, que el lunes los superó 2-0. Los jugadores del CCC que formaron parte de este equipo Sub 13 fueron; Tiziano Louyer, Joaquín Telechea, Julián Gotta, Uriel Alves, Tomás Aquino Garrido, Leonel Rial, Alexis Martra, Benjamín Bustamante, Julián Scartascini, Sebastián Castro y Nahuel Rodríguez.

EL EQUIPO SUB 13 DEL CCC GANÓ 5 PARTIDOS Y PERDIÓ 2 EN ESTA SÚPERFECHA.



Voley:

Ciudad de Campana terminó entre los mejores ocho de la Súperfecha Sub 13

