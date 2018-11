El nacimiento de un bebé puede desencadenar una mezcla de emociones intensas, desde emoción y alegría hasta miedo y ansiedad. Sin embargo, también puede generar algo que tal vez no esperes: depresión. Muchas madres recientes experimentan la «tristeza posparto», que con frecuencia comprende cambios en el estado de ánimo, episodios de llanto, ansiedad y dificultad para dormir. Esta tristeza suele comenzar dentro de los primeros dos o tres días después del parto, y puede durar hasta dos semanas. Sin embargo, algunas madres primerizas experimentan una forma de depresión más intensa y duradera conocida como «depresión posparto». En raras ocasiones, también puede presentarse después del parto un trastorno extremo del estado de ánimo llamado «psicosis posparto». La depresión posparto no es un defecto de la personalidad ni una debilidad. A veces es solo una complicación de haber dado a luz. Si tienes depresión posparto, el tratamiento inmediato te ayudará a controlar los síntomas y a disfrutar de tu bebé. Síntomas Cambios de humor Ansiedad Tristeza Irritabilidad Agobio Llanto Poca concentración Problemas de apetito Trastornos del sueño La depresión posparto puede confundirse al principio con la tristeza posparto, pero los signos y síntomas son más intensos y duran más tiempo, y finalmente interfieren en tu capacidad de atender a tu bebé y realizar otras tareas diarias. Los síntomas en general aparecen en las primeras semanas después del parto, pero pueden comenzar más tarde, hasta seis meses después del nacimiento. Los síntomas de la depresión posparto pueden ser: Estado de ánimo depresivo o cambios de humor importantes Llanto excesivo Dificultad para establecer un vínculo con tu bebé Alejarte de tus familiares y tus amigos Perder el apetito o comer mucho más de lo habitual Incapacidad para dormir (insomnio) o dormir demasiado Fatiga o pérdida de la energía abrumadoras Pérdida del interés y el entusiasmo por las actividades que solías disfrutar Irritabilidad e ira intensas Sentir que no eres una buena madre Sentimientos de inutilidad, vergüenza, culpa o incompetencia Reducción de la capacidad para pensar con claridad, concentrarte o tomar decisiones Ansiedad y ataques de pánico intensos Pensamientos acerca de lastimarte a ti misma o a tu bebé Pensamientos recurrentes de muerte o suicidio Si no se trata, la depresión posparto puede durar muchos meses o incluso más. Psicosis posparto Con la psicosis posparto, un trastorno poco frecuente que típicamente aparece en la primera semana después del parto, los signos y síntomas son incluso más graves. Estos son algunos de los signos y síntomas: Confusión y desorientación Pensamientos obsesivos acerca de tu bebé Alucinaciones y delirios Alteraciones del sueño Paranoia Intentos de lastimarte a ti misma o a tu bebé La psicosis posparto puede provocar pensamientos o conductas potencialmente mortales y requiere tratamiento inmediato. Cuándo consultar al médico Si te sientes deprimida después del nacimiento de tu bebé, es posible que te resistas a admitirlo o sientas vergüenza de ello. No obstante, si tienes cualquier síntoma de tristeza o depresión posparto, llama al médico y programa una consulta. Si tienes síntomas que sugieren que puedes tener psicosis posparto, busca ayuda de inmediato.Fuente: Mayo Clinic



Depresión posparto

