La Banda Municipal camina rumbo a su 75º Aniversario

Realizó su primera presentación el 25 de mayo de 1944. Su actual Director, Jorge Mora, repasó la actualidad de la formación y sus expectativas. "Hasta ahora se han cumplido los objetivos, pero nosotros vamos por más", asegura. "Lo que tiene de bueno la banda es que no perdió su tradición. Es una gran familia y una manera de vivir". Así define Jorge Mora a la Banda Municipal de nuestra ciudad que actualmente dirige y que el año próximo cumplirá 75 años de vida. La primera actuación de la formación fue el 25 de mayo de 1944, cumpliendo una vieja aspiración del mayor Ricardo Ruiz de los Llanos, vecino de nuestra ciudad. Su primera interpretación fue el Himno Nacional Argentino, participando luego del desfile cívico, en un acto que finalizó con un concierto de música popular y clásica. Este cuerpo sería dirigido por el maestro Constantino Medela hasta 1979, cuando abandonó el cargo por enfermedad. Formaban parte en ese momento: Virgilio Marciano, Antonio Nesci, Vicente Juan, Raúl Pascua, Leopoldo Ciani, Gerónimo Mulieri, Luis Guaschi, Manuel Robiras, Silvio Díaz y Pettiti. Su sucesor fue Guillermo Díaz, quien se mantuvo hasta 1981, año en el que falleció. Por ello, la conducción recayó en el maestro Néstor Gianini, quien se retiró en marzo de 1996, siendo reemplazado entonces por el maestro Oscar De Risi, cuya vida se apagó en septiembre del 2015. Posteriormente fue el turno de Norberto Wrighton, antecesor de Mora. La banda municipal está compuesta actualmente por 25 músicos: Julio Gonzáles, Jorge Moscato, Mariana Gómez, María Rosa Herrera, Raúl De Paoli, Belén Gonzáles, Roberto Di Pasquale, Rocío Álvez, Sergio Burian, Mauro Prados, Rubén Álvarez, José Méndez, Leo Díaz, Marcia Batista, Hernán Fitenco, María Soledad Cabellier, Gustavo Berod, Sergio Batista, Juan Acuña, Edgardo De Lissi, Marcelo Aguirre, Miguel Díaz, Gonzalo Wrighton y Germán Romero. El Director es Jorge Mora, quien nació en Laboulaye, ciudad del sudeste de la provincia de Córdoba. A los 9 años ya tocaba en la banda de su pueblo, donde siguió hasta que a los 16 se largó a probar suerte a Buenos Aires. Actualmente vive en San Miguel. "Comencé a tocar en organismos, pero siempre en lo que respecta a bandas, soy un fanático", asegura. Su llegada fue hace 22 años, gracias a que Norberto Wrighton le comentó sobre un puesto vacante: "Necesitaban alguien con un trombón, así que me presenté y desde ese tiempo estoy en planta permanente", recuerda. Hace dos años, los músicos votaron y resultó electo como Director interino. Posteriormente fue oficializado en el cargo. "Hasta ahora se han cumplido los objetivos, pero nosotros vamos por más", asegura. Y en el marco del Día Mundial de la Música (22 de noviembre) apunta: "Lo más importante que tiene la música es el modo de llegar rápidamente a la otra persona. Mi cometido como director es que la música suene bien, pero también es gestionar y que los músicos estén cómodos. Hay muchos factores que la rodean". La banda municipal participa de todos actos patrios y protocolares de la ciudad, pero también este año visitó por primera vez el Hogar de Ancianos y comenzó a realizar "Conciertos Didácticos" en establecimientos educativos: "Son armados para el jardín de infantes, primaria y secundaria. Les mostramos a los chicos los instrumentos y los hacemos participar. Nos ponemos de acuerdo con los profesores de música y los niños tocan con la Banda. Es una actividad reconfortante", detalla Mora. La banda tiene hoy un menú variado y puede así pensar conciertos para todas las edades. "Antes la gente se quedaba más tiempo, hoy es la época del zapping, vas un rato y luego seguís tus tareas. Tiene que ser más intenso y uno tiene que estar en lo actual", expresa Mora. "El público campanense es único. Esta ciudad tiene una impronta muy amable, hay una comunicación entre la banda con el pueblo. La gente de Campana la siente suya y ellos a su vez se dan cuenta de eso. Hay una energía muy especial", remarca sobre la relación con los vecinos, la cual se ha ampliado a partir de las diferentes reuniones en distintos espacios públicos de la ciudad que realiza los jueves por la tarde. "Para hacer la música que yo quiero nos faltarían cinco o seis vacantes. Traigo gente de afuera para suplir lo que no tenemos, como por ejemplo Clarinete, Flauta, Saxo, Trompeta, Trombón o Percusión. Para sumarse solo hace falta ser buena persona, responsabilidad y tener amor y pasión por la música", asegura Mora. Mientras que para desterrar mitos que relacionan a la banda con lo castrense, las marchas o los desfiles, su Director afirma: "Hay corrientes muy importantes en Europa. En España la banda sinfónica municipal de pueblo tiene que ver con la música clásica, folklórica y/o popular, hay bandas increíbles". En ese sentido, Mora comenta que en Argentina aún "estamos en pañales", porque "hay una orquesta nacional pero no una banda". De allí la diferencia: "A nivel cultura ellos están más adelantados que nosotros". Luego hace una diferencia entre orquesta y banda. La primera "tiene cuerdas, son muchos más y pueden abarcar obras más complejas", mientras que la segunda "se compone por instrumentos de viento y de percusión". "Lo que tiene de lindo es que se pueden tocar todos los estilos en todos los lugares, por ejemplo tocar en una plaza, en un acto o en un teatro. Y todo tipo de música jazz, tango, clásica, cumbia, paso doble, cuarteto", destaca Mora. En ese aspecto, Mora se define como muy estructurado, pero entiende que por momentos es bueno improvisar y a nivel formación compra muchas cosas en Estados Unidos. Otras se las recomiendan sus amigos: "Tengo vinculación con maestros de Colombia, México, España y quiero llevar a esta banda a ese tenor". Ahora se prepara también para festejar en 2019 los 75 años de la Banda Municipal con un nuevo repertorio y en una fiesta que integre también a ex músicos de la formación. En ese marco resalta todos los cambios que sufrió la banda y cómo los integrantes se tuvieron que aggiornar a los tiempos. "Cuando tocas siempre lo mismo te vas marchitando. Esta banda tiene 75 años y cuando se fundó eran todos inmigrantes italianos, se traían las costumbres de Europa", marca Mora sobre la evolución que ha tenido la formación. El año pasado Rubén "Pocho" Preaux (saxofón barítono) y Roberto Rossi (batería) tras 23 y 28 años de trayectoria, respectivamente, pusieron fin a su participación en la agrupación musical con una gran celebración. Y también el maestro Norberto Wrighton luego de 32 años cesó sus funciones y se jubiló. BANDA MUNICIPAL EN SUS INICIOS LA BANDA MUNICIPAL DESDE ADENTRO La Auténtica Defensa dialogó con integrantes actuales de la Banda Municipal, quienes recordaron cómo ingresaron, contaron su relación con la agrupación y el placer de poder formar parte. EDGARDO DE LISSI: "Caí de casualidad por una indicación de un amigo y el maestro Díaz, por ese entonces, me enseñó a dar los primeros pasos con la tuba. Escuché desde siempre música, mi mamá era profesora de piano. La banda es un collage que se va armando poco a poco con las personalidades y actitudes de cada uno. Cada etapa tuvo sus brillos y luces particulares y el tema es aprovechar de cada momento. Hay voces discordantes, sumás el gusto de venir a tocar, aprender algo nuevo y el compañerismo". MARIANA GÓMEZ: Ingresó en 1995, así que el año próximo cumple 24 con el clarinete. "Mis estudios con la música comenzaron en la Escuela Municipal de instrumentos de viento en el año 1992. Siempre de chica le dije a mi mamá que quería estar adentro, vi el aviso en el diario y entré. He pasado por la dirección de los maestros De Risi, Wrighton y ahora Mora. Más allá de la calidad, el avance musical es impresionante". MARÍA ROSA HERRERA: Toca el clarinete y desde el 2004 forma parte del grupo. Recuerda especialmente momentos con Domingo y Quique, personas que ya no están físicamente, pero sí en la memoria. "Ser parte de la banda es ser una familia, se nota el progreso con los años y Jorge renovó las energías", remarca. MARÍA SOLEDAD CABELLIER: Es nieta de uno de los fundadores de la banda. "Entré a los 15-16 años pidiéndole a mi abuelo que quería tocar. En esa época él prestaba la casa para que la Escuela Orquesta ensaye. La banda para mí fue ver a mi abuelo desde otro lado como persona y además músico de algo que él estaba fomentando". Se recibió de profesora de Historia y la tesina fue la historia de la Banda Municipal de Campana. Más allá de su lazo familiar, la banda para ella "es un lugar donde se viene a hacer música y compartir momentos todos los jueves durante dos horas". HERNÁN FITENCO: Desde 2004 disfruta de estar en la banda. Toca el Corno Francés: "No fue decisión mía, sino el maestro que estaba antes. Me dijo que usé este instrumento y yo no sabía ni agarrarlo. Al principio fue duro, tuve que estudiar para poder empezar a disfrutarlo. No tenía muchas expectativas, pero es increíble la trayectoria que tiene la banda y todo lo que pasa. Hay una movida importante de música en la ciudad que trasciende las fronteras y me gusta ser parte".

EDGARDO DE LISSI, INTEGRANTE DE LA BANDA MUNICIPAL TOCANDO LA TUBA EN LA PLAZA EDUARDO COSTA

