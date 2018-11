El radical, que asumió tras la conducción del legislativo tras la salida de Roses, aseguró haberse "sorprendido" por el pedido de renovación de autoridades hecho por la oposición. Sin embargo, afirmó que no lo toma como algo "personal". La oposición definirá el miércoles cuál concejal de sus filas será el próximo en detentar la presidencia del Concejo Deliberante. Fijada para el miércoles, la sesión especial concretará así una intención varias veces preanunciada, pero hasta ahora siempre frustrada: quitarle al Gobierno el control del Departamento Deliberativo, a menos de un año de las elecciones y con importantes proyectos en danza que pueden torcer el devenir de la gestión Abella. La decisión de solicitar la revocación de las autoridades del Concejo tomó por sorpresa al bloque de Cambiemos, según reconoció el hasta ahora presidente del cuerpo, Luis Gómez. "Sí, me sorprendió a mí y a todos los integrantes del bloque", contestó el edil al ser abordado por este medio al término de la última sesión. Gómez dijo que "evidentemente hubo una confabulación" entre las bancadas opositoras para pedir su salida de la presidencia, aunque puso en duda su utilidad. "La verdad no sé qué objetivo tiene", afirmó. "Lo que les diría (a los bloques opositores) es que se presenten a las elecciones y ganen una, que Abella viene ganando desde el 2013. Si quieren sacar rédito con esto, la verdad no le veo el sentido", expresó el edil radical. Fueron varios los momentos a lo largo del año en los que se rumoreó que la oposición estaba trabajando en conjunto para, con los once votos que reúne, hacerse con el control del HCD. Sin embargo, el expresidente Sergio Roses nunca llegó a una instancia revocatoria. Teniendo en cuenta esos intentos frustrados, Gómez no toma personal la embestida opositora, sino que la lee en el contexto de un "adelantamiento de los tiempos electorales". "Me acuerdo que con Roses también hubo reuniones que finalmente no avanzaron. Esto es así. No lo tomo como algo personal, porque votaron los once tomaditos de la mano. Si hubiese sido Miriam Cazenave (NdR: vicepresidenta del HCD), hubiesen hecho el mismo planteo", consideró Gómez, Y respecto a sus ganas de seguir al frente del HCD, respondió: "Yo voy donde me toca. Me toca sustituir al intendente, voy y lo cumplo de la mejor manera posible. Me tocó sustituir a Roses, lo he cumplido. En otro momento me tocó sustituir a Dellepiane en la presidencia del Concejo y lo he hecho". "Sí esta es la metodología para ver si pueden sumar de cara al futuro, porque adelantaron los tiempos electorales, allá ellos. La intendencia de Abella está pensando en gestionar y en tratar de conseguir cosas para Campana", cerró Gómez, quien transita sus últimas horas como presidente del HCD.

Si quieren sacar rédito con esto, la verdad no le veo el sentido", expresó el edil radical.



HCD Campana:

Luis Gómez habló de una "confabulación" de la oposición para sacarlo de la presidencia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: