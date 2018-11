NOTICIA RELACIONADA: La Banda Municipal camina rumbo a su 75º Aniversario La Auténtica Defensa dialogó con integrantes actuales de la Banda Municipal, quienes recordaron cómo ingresaron, contaron su relación con la agrupación y el placer de poder formar parte. EDGARDO DE LISSI: "Caí de casualidad por una indicación de un amigo y el maestro Díaz, por ese entonces, me enseñó a dar los primeros pasos con la tuba. Escuché desde siempre música, mi mamá era profesora de piano. La banda es un collage que se va armando poco a poco con las personalidades y actitudes de cada uno. Cada etapa tuvo sus brillos y luces particulares y el tema es aprovechar de cada momento. Hay voces discordantes, sumás el gusto de venir a tocar, aprender algo nuevo y el compañerismo". MARIANA GÓMEZ: Ingresó en 1995, así que el año próximo cumple 24 con el clarinete. "Mis estudios con la música comenzaron en la Escuela Municipal de instrumentos de viento en el año 1992. Siempre de chica le dije a mi mamá que quería estar adentro, vi el aviso en el diario y entré. He pasado por la dirección de los maestros De Risi, Wrighton y ahora Mora. Más allá de la calidad, el avance musical es impresionante". MARÍA ROSA HERRERA: Toca el clarinete y desde el 2004 forma parte del grupo. Recuerda especialmente momentos con Domingo y Quique, personas que ya no están físicamente, pero sí en la memoria. "Ser parte de la banda es ser una familia, se nota el progreso con los años y Jorge renovó las energías", remarca. MARÍA SOLEDAD CABELLIER: Es nieta de uno de los fundadores de la banda. "Entré a los 15-16 años pidiéndole a mi abuelo que quería tocar. En esa época él prestaba la casa para que la Escuela Orquesta ensaye. La banda para mí fue ver a mi abuelo desde otro lado como persona y además músico de algo que él estaba fomentando". Se recibió de profesora de Historia y la tesina fue la historia de la Banda Municipal de Campana. Más allá de su lazo familiar, la banda para ella "es un lugar donde se viene a hacer música y compartir momentos todos los jueves durante dos horas". HERNÁN FITENCO: Desde 2004 disfruta de estar en la banda. Toca el Corno Francés: "No fue decisión mía, sino el maestro que estaba antes. Me dijo que usé este instrumento y yo no sabía ni agarrarlo. Al principio fue duro, tuve que estudiar para poder empezar a disfrutarlo. No tenía muchas expectativas, pero es increíble la trayectoria que tiene la banda y todo lo que pasa. Hay una movida importante de música en la ciudad que trasciende las fronteras y me gusta ser parte".

EDGARDO DE LISSI, INTEGRANTE DE LA BANDA MUNICIPAL TOCANDO LA TUBA EN LA PLAZA EDUARDO COSTA



Rumbo al 75º Aniversario:

La Banda Municipal desde adentro

