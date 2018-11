Desde las 17 horas, River Plate recibe a Boca Juniors en el Monumental para definir al campeón 2018 de la Copa Libertadores. En caso de persistir el empate habrá penales con VAR. Dudas por ambos lados sobre las formaciones titulares. La espera terminó: esta tarde, River Plate y Boca Juniors volverán a estar frente a frente y lo harán para definir ni más ni menos que al nuevo campeón de la Copa Libertadores de América. Será a partir de las 17 horas en el estadio Monumental de Núñez, a donde llegan igualados después del empate 2-2 que protagonizaron en La Bombonera el pasado domingo 11. Agregarle palabras o adjetivos a esta Súperfinal que mantiene en vilo a los simpatizantes de los dos clubes más populares de nuestro país es redundante. Aunque, quizás, desde estas humildes líneas valga la pena también repetir un deseo de todos: que sea una fiesta deportiva y que el resultado, sea cual sea, no despierte excesos a los que lamentablemente nos ha acostumbrado el fútbol argentino. En cuanto a lo que sucederá dentro del campo, han sobrado las especulaciones en las últimas horas, especialmente en torno a las posibles alineaciones titulares de ambos equipos. Por el lado Millonario, el DT Marcelo Gallardo volverá a contar con su capitán Leonardo Ponzio, aunque no está definido el reemplazante del colombiano Rafael Santos Borré (suspendido) ni qué esquema táctico presentará el Muñeco. Según trascendió, quien cuenta con mayores chances de meterse en la alineación titular es otro colombiano, Juan Fernando Quintero, aunque Ignacio Fernández y los uruguayos Rodrigo Mora y Camilo Mayada también son alternativas. Entonces, el probable once de River para esta tarde sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonathan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Enzo Pérez, Leonardo Ponzio, Exequiel Palacios; Juan Fernando Quinteros, Gonzalo Martínez y Lucas Pratto. Por su parte, Guillermo Barros Schelotto también sostiene incógnitas sobre la alineación del Xeneize: quién ocupará el arco es una de ellas (Agustín Rossi o el recuperado Esteban Andrada), mientras que el reemplazante del lesionado Cristian Pavón es la otra. La cantidad de alternativas que tiene el Mellizo para suplantar al extremo es muy amplia y variada: Darío Benedetto, Carlos Tevez, Mauro Zárate y Agustín Almendra son las principales opciones de una lista que también incluye a Edwin Cardona. Incluso, no sorprendería que el entrenador de Boca realice alguna otra variante a ésta obligada, aunque, en principio, la formación titular que presentaría esta tarde en el Monumental sería: Rossi o Andrada; Leonardo Jara, Lisandro Magallán, Carlos Izquierdoz, Lucas Olaza; Nahitán Nández, Wilmar Barrios, Pablo Pérez, Sebastián Villa; Almendra o Tevez o Benedetto y Ramón Ábila. El encuentro, que será televisado por Fox Sports, contará con el arbitraje del uruguayo Andrés Cunha y de persistir el empate tras los 90 minutos, habrá un alargue de 30 minutos más y si todo sigue igualado se recurrirá a la definición por penales, situación en la que también podrá intervenir el VAR para determinar el adelantamiento de los arqueros, infracciones en la carrera del pateador y si la pelota ingresó o no.

BENEDETTO Y PRATTO, CARTAS GOLEADORAS DE BOCA Y RIVER.



Copa Libertadores:

Esta tarde se paraliza el país con la Súperfinal

