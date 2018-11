José Abel Perdomo. Foto: Archivo.

Todos los indicadores socio-económico dan cuenta de que el gobierno avanza a paso redoblado construyendo un país para muy pocos y con la intención de dinamitar los puentes que posibiliten a los futuros gobiernos revertir el rumbo actual. Con bastante claridad se constata que lo que les pasa a las grandes mayorías no es fruto de la impericia gubernamental o de tormentas con origen externo sino el resultado buscado por las políticas implementadas y que los cambios en el elenco ministerial se realizaron precisamente porque los desplazados disentían con las medidas que se les exigía tomar en una suerte de obediencia debida. Cuando el gobierno les habla a los grandes empresarios se enorgullece de algunos de los logros alcanzados, básicamentedel descomunal ajuste plasmado en el presupuesto 2019 y del impresionante achicamiento en términos reales de los salarios. Como es de esperar cuando el relato está dirigido al resto de la población cambia para conseguir la resignación de las mayorías manifestando haber logrado evitar males mayores y repite hasta el hartazgo que el camino emprendido es el único posible y aunque doloroso nos lleva a un futuro venturoso. Lo curioso es que nuestra historia demuestra claramente que este discurso es absolutamente mentiroso y busca deslegitimar a la política como medio eficaz para cambiar la distribución de la riqueza en favor de quienes realmente la producen, esto es que lejos de ser el único camino hay otros que son los que realmente mejoran nuestras vidas. En un exceso de actuación se muestran dolidos por tener que tomar medidas que notoriamente deterioran nuestra calidad de vida y empujan a gran parte de la población a la pobreza. Lástima que se les nota mucho. Cuando este gobierno se vaya, si es que se va; dejará un país desbastado, con una deuda descomunal que demandará un enorme esfuerzo para sacarlo a flote lo que implica elaborar un inteligente y audaz plan de gobierno. Es por lo dicho que resulta preocupante que la verdadera oposición no busque la unidad a partir de coincidencias básicas no sólo en el diagnóstico de la situación sino fundamentalmente en lo que se debe hacer. Será una nueva frustración si la unidad se transforma en un simple amontonamiento de dirigentes en el que cada cual se dedica a cuidar su quintita sin priorizar el bien común. También debe preocuparnos que se piense tanto en el 2019 y no se trabaje con igual intensidad en el tiempo que falta. Así vemos que muchos que se pretenden sumar a esa buscada unidad siguen facilitando al gobierno en su perverso derrotero. Sin duda no se debe permitir el ingreso a quienes aprobaron el presupuesto recientemente convertido en ley que es un verdadero parteaguas. Estar en contra del macrismo no alcanza, como no alcanzó amontonar a todos los que estaban en contra de Menem en la fatídica experiencia de la Alianza que depositó en manos de Domingo Cavallo las decisiones económicas. Un verdadero despropósito. Si bien se debenganar las elecciones, ésto es un medio para hacer los cambios necesarios. Si no se hacen no tiene ningún sentido llegar a la casa rosada. Hay muchísima gente que la está pasando demasiado mal y que no puede esperar un año. Por lo menos tratemos de frenar tanto deterioro. Para que haya un mañana tiene que haber un hoy.

Opinión:

Frenar tanto deterioro

Por José Abel Perdomo

