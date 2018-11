Gustavo Parravicini. Foto: YouTube

¿Los días serán caprichosos? o acompañarán lo que nos sucede… de días soleados y cálidos, hemos pasado a un gris plomo, de ese color que de persistir, nos genera angustias, de ese color plomo , de balas que matan, que enceguecen y la mayoría de las veces son trabajadores pobres, luchadores sociales. Para la Real Academia de la Lengua Española la definición de asombro es susto, espanto, y así vamos viviendo entre el asombro y el espanto. "El asombro y la angustia van de la mano. Platón decía que el asombro es el origen de la filosofía. En cambio Aristóteles decía que la admiración es lo que impulsa a los hombres a filosofar" Luego del asombro y de la admiración llega la duda. Sería peligroso que perdiésemos la capacidad de asombrode las cosas que nos pasan, como por ejemplo, el aumento de las tarifas los sueldos de nuestros jubilados, el valor de la canasta básica, la inflación o las simples y terribles mentiras que irradian los medios de comunicación concentrados. Por qué asombrarse, sorprenderse, debería ser la primera reacción ante lo equivocado, lo grosero, lo inusual o lo absurdo de las acciones humanas, de las acciones del poder. Esa primera reacción detona las que naturalmente aparecen en la mente de cada uno y provocan sentimientos d, vergüenza colectiva, desesperación y repudio, si esto no nos provoca asombro, vamos por mal camino. Si existe un hecho que nunca deja de asombrarnos esa es la muerte, más aún cuando los muertos son víctimas de la pobreza, la marginalidad y la injusticia. Esta semana la muerte tiene nombre y apellido( en realidad siempre tiene), y cinco hijos Rodolfo "Ronald" Orellana, integrante de la Organización Libres del Pueblo quien, se había movilizado a unos terrenos ubicados a metros de la autopista Ricchieri, buscando instalar una humilde vivienda, que alivianara los costos de vida, que renovara sueños, ya no pagar precios de usura por una habitación de cuatro por cuatro mts, tenía 33 años. Vivía en Villa Celina, donde estaba a cargo de los emprendimientos textiles de la Organización Libres del Pueblo-CTEP, hay que destacar que los terrenos son fiscales, sin uso alguno y que su muerte ocurrió durante una represión de la Policía Bonaerense. Y para, pasar del asombro, al espanto, el procurador general de la provincia de Buenos Aires, nos confirma que Orellana fue asesinado, por un disparo que ingresó por la espalda y salió por su cabeza. Nosotros nos podemos dar el gusto de saltar de asombro en asombro, saltar de una muerte injusta, evitable, al ridículo, la mentira, a la soberbia del poder. Y me refiero a la conferencia de prensa, que dieron Hernán Lombardi, Coordinador de la Unidad Técnica G20 (fundador del Radicalismo que No Baja las Banderas allá por los 90´), la Ministra de Inseguridad, Patricia BullrichLuro de Pueyrredón, el Ministro de Transporte, Guillermo Javier Dietrich, y dos más. En la misma el funcionario a cargo de Coordinar el evento, asegura sin ponerse colorado que: "Este es el hecho más importante en la historia de la Argentina", toda una definición, que se aporta desde un discurso que solo pretende aumentar el grado de colonización que nuestro pueblo sufre, desde la llegada del amigo Colón, e ignorar todas las luchas populares por salir de ella. Y la no menor cantidad de hechos históricos que hemos sufrido y festejado, como la llegada y caída de cada dictadura, cada nieto recuperado,cada fosa común hallada, asegura que quince mil personas llegarán a nuestro país para el evento y que esto tendrá un impacto económico superlativo en nuestra economía, un poco alicaída. La Ministra de Seguridad no pudo dejar de recomendar a los porteños nuevamente, que estaría bueno que desde el jueves se tomen el palo,por seguridad, la cual nos hace recapacitar, quizás no sea tan segura y nos incluya. *Sobreseyeron a Nilda Garré y a Máximo Kirchner por supuesta Cuentas en el exterior, Clarín Miente. *Los diarios Nación e Infobae deben indemnizar con 150 mil pesos a una mujer a la que involucraron con una agresión a Macri y Vidal. *El ex dueño de la financiera SGI Federico Elaskar, reveló que Jorge Lanata y Luis Barrionuevo lo hicieron involucrar a Cristina Fernández de Kirchner en una causa de corrupción. Y siguen los asombros!!!!!

Opinión:

Vivir del asombro

Por Gustavo Parravicini

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: