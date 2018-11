Ariel Mosqueira, Sonia Antón y Lautaro Bonora, integrantes de Vamos Campana, se manifestaron en relación al espacio que integran: "renovar la política es darle lugar a la diversidad de opiniones" y aseguraron que "defender el empleo, la actividad productiva y el salario es hoy nuestra máxima preocupación". Vamos Campana, espacio político nutrido de dirigentes radicales, peronistas, progresistas e independientes, se encuentra en pleno proceso de construcción. Al respecto Ariel Mosqueira dirigente del Movimiento Nacional Alfonsinista e integrante del espacio ciudadano sostuvo que "creemos que existe la necesidad de reconfigurar la política. Terminar con las viejas prácticas espurias que hacen que la gente descrea en la política cómo herramienta para mejorar la calidad de vida de la comunidad, es uno de nuestros principales objetivos. Vecinos y vecinas que queremos nuestra ciudad y que queremos recuperarla para los campanenses, nos pusimos a trabajar para crear proyectos y propuestas positivas, es decir, proponemos una agenda a futuro pensando en los vecinos". Por su parte, Sonia Antón, peronista dentro de Vamos Campana, sostuvo que "en esta confluencia de distintos sectores que tenemos una misma visión de la realidad, el peronismo tiene mucho que aportar porque el movimiento siempre fue frentista. Y en estos momentos donde nuestro pueblo sufre el ajuste, no podemos ser sectarios porque nuestra máxima prioridad es pensar en proyectos y propuestas pensando en la gente. La justicia social, la independencia económica y la soberanía política son los principios sobre los cuales colaboramos a construir las alternativas a estas políticas que tanto dañan la vida de todos y todas". Por último, Lautaro Bonora, dirigente de Nuevo Encuentro en Vamos Campana agregó que "todos, desde el radicalismo popular, pasando por el peronismo hasta el progresismo democrático, logramos ponernos de acuerdo en un proyecto que es el de Vamos Campana que quiere recuperar la economía y el empleo. Por eso creamos propuestas tales como la readecuación del régimen de promoción industrial para garantizar los puestos de trabajo para los campanenses, y un programa de empleo joven para que estos puedan insertarse en el mercado laboral una vez que finalicen sus estudios. No es nuestro objetivo cruzarnos de brazos mientras la gente la pasa mal, se queda sin trabajo o no le alcanza el salario. Tenemos un compromiso con la comunidad y ese compromiso lo plasmamos pensando soluciones". Para finalizar, los tres dirigentes concluyeron que "defender el empleo, la actividad productiva y el salario es hoy nuestra máxima preocupación. Ante eso seguimos agudizando el ingenio para crear las propuestas que le devuelvan a nuestra ciudad la esperanza de volver a ser una ciudad con crecimiento y trabajo".

Lautaro Bonora, Sonia Anton y ArIel Mosqueira



ECVC:

"Proponemos una agenda a futuro, pensando en los vecinos"

