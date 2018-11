Para Colella, el código de descuento para los municipales es "hoy mucho más importante que en 2016"

P U B L I C



Según el edil del bloque "Red x Argentina", esto se debe a "la profunda crisis que sufre el país, la provincia y nuestra ciudad". En la sesión ordinaria del pasado jueves del Concejo Deliberante, la oposición logró llevar a recinto y aprobar un proyecto que restituye el código de descuento a los trabajadores municipales para poder realizar compras con planes de financiación en diferentes comercios locales. "Hoy creemos que es mucho más importante que en 2016 por la profunda crisis que sufre el país, la provincia y nuestro ciudad", sostuvo el concejal Marco Colella, impulsor del proyecto. Según explicó el edil de "Red x Argentina", la ordenanza aprobada "sirve para restablecer beneficios que tenían los trabajadores municipales" y que se cortaron en 2016, cuando se dieron de baja porque la ordenanza correspondiente había vencido en 2013. "Si bien había vencido, durante los años siguientes se les seguía dando la posibilidad a los trabajadores municipales de poder acceder a compras a través de un plan de cuotas", aclaró Colella. "Esta iniciativa que se tomó y que el año pasado durmió en las comisiones y no tuvimos la posibilidad de poder tratarla en el recinto es interrumpida por un capricho del señor intendente en medio de una discusión paritaria donde había una carpa frente al municipio y una medida de fuerza de los trabajadores municipales", aseguró el concejal, quien diferenció a ese beneficio de la tarjeta Mi Muni que anunció recientemente el Intendente Abella: "Cuenta con 10 comercios adheridos frente a los más de 220 comercios que contempla el convenio del Sindicato Municipal", explicó. "No entiendo el porqué de esta saña contra el trabajador municipal. El sindicato de trabajadores municipales no hace caja con este convenio, el Sindicato se compromete a plasmar en el convenio que no lucra con la financiación al trabajador municipal", agregó. "Estamos en momentos difíciles, se acercan las fiestas y este convenio va a ayudar y mucho a las familias de los trabajadores municipales", cerró Colella.



Para Colella, el código de descuento para los municipales es "hoy mucho más importante que en 2016"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: