Hoy realizará su último entrenamiento de cara al partido que jugarán mañana a las 19.05 horas. Martín Comachi volvió a sentir molestias y será baja nuevamente. Estigarribia y Álvarez podrían tener su chance desde el arranque. El plantel de Villa Dálmine cerrará hoy su preparación para el partido que afrontará mañana domingo frente a Nueva Chicago desde las 19.05 horas en el estadio de Mitre y Puccini por la 11ª fecha del campeonato de la Primera B Nacional. Luego de su viaje a Trelew, el Violeta trabajó esta semana con la mira puesta en cortar su racha de nueve partidos sin victorias (cinco empates y cuatro derrotas), haciendo hincapié en tratar de recuperar el cero en el arco propio (contra Guillermo Brown de Puerto Madryn sufrió dos goles idénticos de pelota parada con apenas cinco minutos de diferencia), sin descuidar las variantes ofensivas con las que cuenta el equipo que dirige Walter Nicolás Otta. Para recibir al Torito de Mataderos, "Nico" ya podrá disponer del arquero Juan Marcelo Ojeda (36 años, ex Rosario Central y River, entre otros), quien se incorporó el lunes por la lesión de José Castellano. En principio, mañana ocuparía un lugar en el banco de suplentes. El que no estará a disposición del entrenador es el delantero Martín Comachi, quien volvió a sentir molestias por el desgarro sufrido frente a Brown de Adrogué en Campana (la lesión es en el recto bajo abdominal) y será baja por tercer encuentro consecutivo. En cambio, Germán Lesman (que todavía no fue convocado en esta temporada) participó de los ensayos futbolísticos que realizó el DT esta semana y podría ser una opción para el banco de suplentes. En cuanto a la alineación titular, las incógnitas pasan por algunos nombres propios y la estructura que el DT termine decidiendo para recibir a Nueva Chicago. ¿Alternativas? Marcelo Estigarribia, autor del empate 2-2 en Trelew, podría tener su primera chance como titular en el campeonato y ser un segundo punta natural junto a Ijiel Protti. Mientras que otro de buena entrada frente a Guillermo Brown fue Cristian "Jopito" Álvarez, quien podría ser opción en el mediocampo para la conducción de las ofensivas Violetas.

EL DEFENSOR JUAN ALVACETE SEGUIRÍA COMO LATERAL IZQUIERDO TITULAR. EMPATÓ LA RESERVA FRENTE A SARMIENTO Ayer, Villa Dálmine igualó sin goles como local frente a Sarmiento de Junín por la novena fecha del Torneo de Reserva del Nacional B. El partido se disputó por la mañana en la cancha principal del predio Héctor Fillopski, donde el equipo dirigido por Martín Piñeyro (Coordinador de las Divisiones Juveniles) estuvo conformado íntegramente por juveniles, con el refuerzo de Juan Pablo Lungarzo, quien fue el arquero titular (con la llegada de Juan Marcelo Ojeda quedó relegado). La formación Violeta fue la siguiente: Juan Pablo Lungarzo; Leandro Pérez, Leonel Montani, Francisco Lavielle, Marco Castrellón; Eric Perazzo, Camilo González, Valentino Vitetta, Santiago Antivero; Gastón Martiré y Agustín Machado. En tanto, en el banco de suplentes estuvieron: Dylan Salles, Matías Benítez, Nicolás Rapuzzi, Bautista Maggio, Joel Cerrudo, Valentín Dimare y Diego García.

