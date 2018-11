Quedarán definidos los 16 equipos que van al repechaje y los ocho que avanzan directamente a los Octavos de Final. El pasado fin de semana se jugó la 14ª fecha y también los partidos que estaban pendientes. Mañana domingo se disputará la última fecha de la "Copa Ameghino Servicios 50º Aniversario", el Torneo de Fútbol 7 que se disputa en el Club Ciudad de Campana. En esta oportunidad no se jugará el sábado como es habitual dado la súperfinal de la Copa Libertadores. De esta manera, mañana quedarán definidos los ocho equipos que clasificarán directamente a Octavos de Final (los ocho primeros de la Zona Campeonato) y también los dieciséis que jugarán la repesca para completar los ocho lugares restantes en esa llave (se cruzarán los ocho peores de la Zona Campeonato con los ocho mejores de la Zona Repechaje) El campeonato se acomodó el pasado fin de semana largo, cuando se aprovechó para disputar la 14ª fecha y también los encuentros que se estaban pendientes o que habían sido suspendidos por lluvias. ZONA CAMPEONATO Por la 14ª fecha se jugaron los siguientes partidos: -Lavadero Mr. Wash 4 - Branca FC 1. Goles: Nicolás González (3) y Diego Gómez (LMW); Nahuel B. Pérez (BFC). -Interacero 4 - Inmobiliaria Gómez Ayerra 1. Goles: Matías Gatti, Tomás Gatti, Nicolás Nitsch y Santiago Carello (INT); Agustín Gómez (IGA). -Shalke 04 4 - Hierros Campana 2. Goles: Agustín Monteleone (2), Brian Arce y Juan Pablo Polizzi (S04); Matías Pellini y Stefano Donattini (HIE). -Paliza Táctica 1 - Humilde Team 0. Gol: Sandro Cerasa (PAL). -Inmobiliaria Dacunda 2 - Metalúrgica Gapsof 1. Goles: Carlos Prestera y Maximiliano Gómez (IDI); Franco Otta (MG). -Paso a Paso 1 - La 20 0. Gol: Augusto Puzzo (PAP) -Criscar Premium 2 - Anden 938 0. Goles: Sebastián Fraticelli (2) (CRP). -La Chancleta de Neymar 2 - Lubricentro El Changuito 0. Goles: Nicolás Bravo (2) (LCN). En tanto, los encuentros suspendidos que se disputaron el pasado fin de semana fueron: -Inmobiliaria Gómez Ayerra 2 - Inmobiliaria Dacunda 1. Goles: Álvaro Stella y Esteban Boveri (IGA); Maximiliano Márquez (IDI). -Metalúrgica Gapsof 2 - Lavadero Mr. Wash 2. Goles: Ezequiel Díaz y Franco Otta (MGCL); Martín Varela y Santiago Aguilar (LMW). -Branca FC 2 - La Chancleta de Neymar 1. Goles: Alan Fuse (2) (BFC); Agustín Germano (LCN). -Lubricentro El Changuito 4 - Paso a Paso 1. Goles: Martín Garrido (2) y Martín Carabajal (2) (LEC); Juan Carlos Odiard (PAP). -La 20 0 - Criscar Premium 1. Gol: Federico Gásperi (CRP) Además, en un partido adelantado de la 15ª fecha, Interacero venció 6-2 a Hierros Campana con goles de Ramiro Bianchi (2), Juan Manuel Amestoy, Matías Gatti, Tomás Gatti y Nicolás Nitsch. POSICIONES. Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Lavadero Mr Wash, 31 puntos; 2) Inmobiliaria Dacunda, 29 puntos; 3) Interacero, 28 puntos; 4) Hierros Campana, 26 puntos; 5) Criscar Premium, 26 puntos; 6) Branca FC, 24 puntos; 7) Inmobiliaria Gómez Ayerra, 21 puntos; 8) Paso a Paso, 19 puntos; 9) Humilde Team, 18 puntos; 10) Metalúrgica Gapsof, 18 puntos; 11) Shalke 04, 18 puntos; 12) La 20, 17 puntos; 13) La Chancleta de Neymar, 17 puntos; 14) Paliza Táctica, 7 puntos; 15) Lubricentro El Changuito, 6 puntos; 16) Andén 938 (abandonó el certamen). PRÓXIMA FECHA. En la última jornada de esta Zona Campeonato, mañana domingo jugarán: Lubricentro El Changuito vs. Shalke 04 (15.10), Criscar Premium vs. Lavadero Mr. Wash (15.10), La 20 vs. Branca FC (16.20), Paso a Paso vs. La Chancleta de Neymar (17.30), Humilde Team vs. Inmobiliaria Gómez Ayerra (17.30), Anden 938 vs. Metalúrgica Gapsof (18.40) e Inmobiliaria Dacunda vs. Paliza Táctica (19.50) ZONA REPECHAJE -Bolskaya 0 - La Unión 2. Goles: Rodrigo Barraza (2) (LAU). -Inmatel FC 1 - Saca-Chispa FC 5. Goles: Mario Costa (INM); Rodrigo Ocampo (2), Gastón Villanueva, Sergio González y Jonathan Alcaraz (SC). -Rossi Producciones 2 - LAD 3. Goles: Nahuel Nicoletti y Nicolás Bigliardi (ROP); Elías Bencich, Juan Romero y Santiago Ithurburu (LAD). -Deportivo Malbec 2 - Rocamora FC 2. Goles: Horacio Miño y Maximiliano Castro (DEM); Jorge Salbarreguy (2) (RFC). -Plegadoras Migueles 1 - Amigos de Ronaldo 1. Goles: Ariel Migueles (PLE); Matías Fernández (ADR) -Carnicería Belén 2 - OLC Combustibles 5. Goles: Diego Scoccia y Matías López (CAB); Julián Tejerina (2), Emanuel Zapata (2) y Franco Ramírez (OLC). -Mirtha La Pantera 4 - Gallego Automotores 4. Goles: Jonathan Pittari (2), Lucas Antelo y Federico Wolter (MLP); Facundo Rambaud (2), Nicolás Diamante y Joel Leiva (GA). -Actis Seguros 0 - CYL 2. Goles: Cristián Sica (2) (CYL) En tanto, los encuentros suspendidos que se disputaron el pasado fin de semana fueron: -Rocamora FC 2 - Inmatel FC 1. Goles: Fernando Brito (2) (RFC); Esteban Kroger (INM). -Saca-Chispa FC 2 - Rossi Producciones 1. Goles: Hugo Espíndola y Jonathan Alcaraz (SCFC); Matías Rojas (ROP). -LAD 2 - Bolskaya 0. Goles: Martín Raza (2) (LAD). -La Unión 0 - CYL 2. Goles: Nicolás Vera y Cristián Sica (CYL). -Mirtha La Pantera 0 - Actis Seguros 1. Gol: Sergio Loyola (ACS). -Gallego Autmotores 0 - Plegadoras Migueles 4. Goles: Pablo Sánchez (2) y Carlos Blanco (2) (PLE). -Amigos de Ronaldo 2 - Deportivo Malbec 1. Goles: Matías Fernández y Franco Parrilla (ADR); Roberto García (DEM) Además, en un partido adelantado de la 15ª fecha, Carnicería Belén le ganó 4-0 a Rossi Producciones con goles de Matías López (2), Renzo Dicharze y Cristián Friedrich. POSICIONES. Con estos resultados, las posiciones de la Zona Repechaje quedaron de la siguiente manera: 1) Amigos de Ronaldo, 32 puntos; 2) OLC Combustibles, 30 puntos; 3) Gallego Automotores, 30 puntos; 4) LAD, 27 puntos; 5) Plegadoras Migueles, 26 puntos; 6) Mirtha La Pantera, 25 puntos; 7) Carnicería Belén, 24 puntos; 8) CyL, 24 puntos; 9) Rocamora FC, 22 puntos; 10) Saca-Chispa FC, 19 puntos; 11) La Unión, 19 puntos; 12) Deportivo Malbec, 13 puntos; 13) Inmatel FC, 11 puntos; 14) Actis Seguros, 4 puntos; 15) Rossi Producciones, 2 puntos; 16) Bolskaya (abandonó el certamen) PRÓXIMA FECHA. En la última jornada de esta Zona Repechaje, mañana domingo jugarán: Deportivo Malbec vs. Inmatel FC (14.00); CYL vs. Mirtha La Pantera (15.10); Saca-Chispa FC vs. OLC Combustibles (16.20); LAD vs. Amigos de Ronaldo (16.20); Rocamora FC vs. Actis Seguros (17.30); Bolskaya vs. Plegadoras Migueles (18.40); La Unión vs. Gallego Automotores (19.50). GOLEADORES. Los máximos artilleros del campeonato son: 1) Tomás Gatti (Interacero), 30 goles; 2) Diego Gómez (Lavadero Mr. Wash), 29 goles; 3) Cristián Sica (CYL) y Maximiliano Márquez (Inm. Dacunda), 28 goles; 5) Agustín Monteleone (Shalke 04/Logischer) y Facundo Cremon (Rocamora FC), 27 goles; 7) Julián Rodríguez (Hierros Campana), 24 goles; 8) Nicolás González (Lavadero Mr. Wash), 19 goles; 9) Diego Barrios (Carnicería Belén), 18 goles; 10) Diego Scoccia (Carnicería Belén), 17 goles.

