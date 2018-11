El jueves, Defensores de La Esperanza le propinó la primera derrota del campeonato de Primera a Las Campanas, mientras que La Josefa superó 2-1 a San Felipe y lo alcanzó en la cima de las posiciones. Todavía deben enfrentarse entre sí.

Cuando parecía que Atlético Las Campanas iba a llegar con comodidad al tramo final del campeonato de Primera División del Torneo Oficial 2018 de la Liga Campanense de Fútbol, un par de resultados adversos, haber quedado libre y la racha positiva de La Josefa le pusieron mucho condimento a la definición del título, que promete ser apasionante. De hecho: los resultados del jueves por la 22ª fecha dejaron a ambos equipos compartiendo lo más alto de la tabla de posiciones a falta de cuatro jornada para el final.

Atlético Las Campanas, que el lunes había quedado libre y anteriormente había empatado con Deportivo San Felipe, cedió el jueves su invicto en el certamen: perdió 1-0 contra Defensores de La Esperanza (gol de Mariano Rosada) y sufrió su primera derrota en 20 presentaciones (llevaba 15 victorias y 4 empates).

De esa manera, La Josefa saltó a la cancha sabiendo que si ganaba, llegaba a lo más alto. Y consiguió el objetivo con un triunfo 2-1 sobre Deportivo San Felipe gracias a los goles de Javier González y Mauro Soler. Así llegó a los 49 puntos e igualó la línea de Atlético Las Campanas.

Ahora, sólo restan cuatro jornadas para la finalización del campeonato y entre ellas, la fecha 25, en la que Las Campanas y La Josefa estarán frente a frente. Pero para ello todavía falta. Este domingo se jugará la postergada fecha 21, que tendrá a Las Campanas enfrentando a Lechuga y a La Josefa frente a Otamendi FC.

En tanto, la fecha 22 que se disputó entre miércoles y jueves pasado, también dejó la victoria de Real San Jacinto por 1-0 sobre Otamendi FC en el clásico, lo que le permitió llegar a las 43 unidades y ratificarse como tercero de la tabla, a seis de distancia de los punteros.

Además, por esta 22ª fecha también jugaron: Juventud Unida 4-4 Mega Juniors; Lechuga FC 4-2 Leones Azules; y Desamparados 2-1 El Junior. Mientras que libre quedó Atlético Las Praderas.

Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Atlético Las Campanas y La Josefa (15-4-1), 49 puntos; 3) Real San Jacinto (13-4-3), 43 puntos; 4) Defensores de La Esperanza (11-8-2), 41 puntos; 5) Mega Juniors (9-5-7), 32 puntos; 6) Deportivo San Felipe (8-7-5), 31 puntos; 7) Leones Azules (8-5-8), 29 puntos; 8) Atlético Las Praderas (7-2-11), 23 puntos; 9) Otamendi FC (5-6-8), 21 puntos; 10) Juventud Unida y Lechuga FC (4-4-12), 16 puntos; 12) El Junior (3-2-14), 8 puntos; 13) Desamparados FC (1-1-18), 4 puntos.

El domingo se disputará la 21ª fecha con los siguientes enfrentamientos: Atlético Las Campanas vs Lechuga FC; La Josefa vs Otamendi FC; Leones Azules vs San Felipe; Real San Jacinto vs Desamparados FC; Mega Juniors vs El Junior; Atlético Las Praderas vs Juventud Unida. Queda libre: Defensores de La Esperanza.