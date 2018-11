MESSI VS SIMEONE: el Barcelona de Lionel Messi enfrentará al Atlético de Madrid que dirige Simeone.- GANÓ ATLÉTICO TUCUMÁN: en la continuidad de la 13ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.- PRIMERA B NACIONAL: esta noche Arsenal de Sarandí jugará frente a Brown de Adrogué.- PRIMERA B METRO: Barracas Central alcanzó a Estudiantes de Caseros en la cima.- PRIMERA C: ayer se disputaron cuatro encuentros.- GANÓ ATLÉTICO TUCUMÁN En la continuidad de la 13ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), Atlético Tucumán derrotó ayer 3-1 como visitante a Belgrano de Córdoba y quedó a solo un punto del líder Racing Club, aunque con un partido más. Los goles del Decano, que en el segundo tiempo tuvo al campanense Juan Mercier (ingresó a los 16 minutos), los marcaron Bruno Bianchi, Leandro Díaz y Luis "la Pulga" Rodríguez. En tanto, también anoche, Talleres de Córdoba venció 2-0 como visitante a Argentinos Juniors con tantos de Arias y Maroni, mientras que Rosario Central superó 2-1 como local a Estudiantes de La Plata con goles de Zampedri y Camacho (descontó Albertengo). Esta fecha, que ya tenía dos partidos disputados (Boca Juniors 1-0 Patronato y Gimnasia de La PLata 0-2 San Martín de San Juan), no tendrá hoy acción por la Súperfinal de la Copa Libertadores, por lo que la acción regresará mañana con cinco encuentros: San Lorenzo vs Huracán (17.10), Unión vs Vélez Sarsfield (17.10), Aldosivi vs Newells (19.20), San Martín (T) vs Colón (19.20) y Racing Club vs Banfield (21.30). PRIMERA B NACIONAL Esta noche, desde las 21 horas, Arsenal de Sarandí jugará como local frente a Brown de Adrogué. En tanto, Central Córdoba de Santiago del Estero venció 1-0 a Los Andes, que sigue sin poder ganar y cuatro puntos por debajo de Villa Dálmine en la tabla de los Promedios. PRIMERA B METRO En el arranque de la 17ª fecha, Barracas Central alcanzó a Estudiantes de Caseros en la cima de las posiciones tras superar 1-0 como visitante a San Telmo. Además, ayer también jugaron: J.J. Urquiza 2-0 Deportivo Español; Defensores Unidos 0-1 Deportivo Riestra; y Sacachispas 1-1 Flandria. Hoy, al igual que en la Superliga, tampoco habrá acción por la Súperfinal de la Copa Libertadores. PRIMERA C En la continuidad de la 17ª fecha, ayer se disputaron cuatro encuentros: San Martín (B) 1-0 Cañuelas; Argentino de Quilmes 1-1 Excursionistas; Luján 0-0 Central Córdoba (R); y Sportivo Barracas 0-1 Ituzaingó. En tanto, hoy sábado se enfrentarán Villa San Carlos vs Midland. El líder Deportivo Armenio (31 puntos) jugará mañana domingo como local frente a Leandro N. Alem (27), mientras que Deportivo Merlo chocará con El Porvenir. MESSI VS SIMEONE Casi en simultáneo a la Súperfinal de Copa Libertadores, el Barcelona de Lionel Messi enfrentará como visitante al Atlético de Madrid que dirige Diego Simeone (comienza 16.45).



Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: