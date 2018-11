Mañana inicia como local la serie de Cuartos al mejor de tres partidos por un lugar en el cuadrangular final. Concluyó la fase regular del Torneo Clausura 2018 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) y de esa manera quedó todo confirmado para los Cuartos de Final, instancia que definirá a los cuatros clasificados para el Final Four en el que se determinará al campeón. El mejor equipo de la fase regular fue Defensores Unidos de Zárate, que terminó invicto en la Zona A y chocará con Náutico Zárate, equipo que finalizó en la segunda posición de la Zona B. Esa Zona B fue ganada por Ciudad de Campana (record de 7-1), que quedó como el segundo mejor conjunto de la fase regular y en Cuartos de Final se cruzará con Náutico San Pedro, que fue 2º de la Zona A. Todas las series son al mejor de tres partidos y en el caso del Tricolor, estará arrancando este domingo desde las 20 horas como local. Luego, el segundo juego será en San Pedro y el tercero, en caso de ser necesario, volverá a disputarse en el gimnasio de Chiclana 209. Los otros dos cruces de Cuartos de Final los protagonizarán Sportivo Escobar vs Ingeniero Raver de Los Cardales y Porteño de General Rodríguez vs Sportivo Pilar. Los ganadores de esta cuatro llave disputarán del 7 al 9 de diciembre (en el gimnasio del equipo mejor ubicado en la fase regular) un cuadrangular para definir al campeón de este Torneo Clausura 2018 de la ABZC. EL CBC, SIN TRIUNFOS. En el cierre de la fase regular, el Campana Boat Club cayó 66-48 como local frente a Central Buenos Aires de Zárate y de esa manera cerró su participación en el Clausura 2018 de Primera División en la última posición de la Zona B, sin poder cosechar triunfos en ocho presentaciones.

CIUDAD ARRANCA EL DOMINGO SU SERIE CON NÁUTICO SAN PEDRO



Básquet:

Clausura; el CCC se cruza con Náutico San Pedro

