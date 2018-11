El representante del Campana Boat Club será suplente, mientras el del ´´Sanfer´´ será parte del cuatro sin timonel. Ambos vienen de consagrarse campeones argentinos y junto al resto del Equipo Nacional buscarán lograr todas las plazas para Lima 2019. El fin de semana del 1 y el 2 de diciembre se realizará en la pista olímpica de Río de Janeiro, ubicada en la Laguna Rodrigo de Freitas, la regata Pre-Panamericana. Esta instancia, utilizada en remo por primera vez en 2014 en el ´´Festival Deportivo Panamericano´´ de Ciudad de México, otorga plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2019. El Campana Boat Club tendrá, una vez más, un remero en el Equipo Nacional. En esta oportunidad será Joel Alejandro Romero, quien hace apenas dos semanas se consagró Campeón Argentino en cuatro sin Sub 23 y llegó a su cuarto título nacional. Romero, quien además es uno de los instructores del pre-equipo de remo celeste y ya ha participado de un Campeonato Mundial, un Sudamericano y una Royal Canadian HenleyRegatta con el body albiceleste, será el suplente peso pesado entre los varones y estará disponible para cualquier eventualidad que ocurra en la tripulación titular masculina, ya sea de remo corto o de remo largo. Será, además, el único varón Sub 23 de la delegación. Pero no será el único campanense en el Equipo Argentino: también estará como era previsible y como viene sucediendo desde hace una década, Rodrigo Hernán Murillo. El representante del Club San Fernando también viene de un fin de semana consagratorio en Tigre, en el cual se quedó con dos títulos nacionales, en dos sin timonel y en ochos, la prueba madre del remo. El equipo argentino de remo (aun sin head coach tras la salida de Hernán Leguizamón y cuyo Cuerpo Técnico quedó conformado por los entrenadores Federico Querin, Pablo Susini y Jorge Enríquez) competirá con los siguientes botes masculinos: -M4- (cuatro sin masculino, peso completo): Axel Haack (Tigre Boat Club), Martín Lasserre (Club de Regatas La Plata), Rodrigo Murillo (Club San Fernando) e Iván Carino (Club San Fernando). -M2- (par, peso completo): Francisco Esteras (Club de Remo Teutonia) y Nicolás Agustín Silvestro (Club Náutico Zárate) -M2x (doble par, peso completo): Cristian Rosso (Club de Actividades Acuáticas Atlantis) y Agustín Díaz (Club de Regatas La Plata) -M4x (cuádruple par, peso completo) Cristian Rosso (Club de Actividades Acuáticas Atlantis), Agustín Díaz (Club de Regatas La Plata), Brian Rosso (Club de Actividades Acuáticas Atlantis) y Ariel Suárez (Club de Remo Teutonia) -LM2x (doble par, peso ligero): Carlo Lauro (Club Mendoza de Regatas) y Alejandro Colomino (Club de Regatas La Marina) -LM4- (cuatro sin, peso ligero): Facundo Forneris (Club de Regatas La Marina), Ignacio Pezzente (Club de Actividades Acuáticas Atlantis), Marcos Cabrera (Club Náutico Zárate) y Peter Dickson (Buenos Aires Rowing Club). Suplente: Joel Alejandro Romero (Campana Boat Club) Mientras que los botes femeninos del Seleccionado Argentino estarán conformados de la siguiente manera: -W1x (single, peso completo): María Sol Ordás (Club de Regatas San Nicolás) -LW1x (single, peso ligero): Martina Melgar (Club San Fernando) -W2x (doble par, peso completo): María Sol Ordas (Club de Regatas San Nicolás) y Oriana Ruiz (Club de Remo Teutonia) -LW2x (doble par, peso ligero): Milka Kraljev (Tigre Boat Club) y Sonia Baluzzo (Club de Remo Teutonia). -W4x (cuádruple par, peso completo): María Sol Ordas (Club de Regatas San Nicolás), Oriana Ruiz (Club de Remo Teutonia), Milka Kraljev (Tigre Boat Club) y Sonia Baluzzo (Club de Remo Teutonia).

JOEL ROMERO Y RODRIGO MURILLO, LOS DOS CAMPANENSES QUE ESTARÁ PRESENTES EN EL PRE-PANAMERICANO DE RÍO DE JANEIRO.





LUEGO DE UN ENORME AÑO COMO JUVENIL, MARÍA SOL ORDAS INTEGRARÁ TRES DE LOS CINCO BOTES FEMENINOS ARGENTINOS.



Remo:

Romero y Murillo, convocados para el Pre-Panamericano de Río de Janeiro

