Breves: Polideportivas

JUEGAN LOS PUMAS

Desde las 11.40 (hora argentina), el Seleccionado Argentino de Rugby enfrentará a Escocia en el estadio Murrayfield de Edimburgo, en lo que será su tercer test-match de la gira europea que está realizando en esta "ventana internacional" de noviembre. En sus primeras dos presentaciones, Los Pumas cayeron frente a Irlanda y Francia. Mientras que el cuarto y último juego de esta gira será el 1º de diciembre frente a Barbarians en Twickenham.

BÁSQUET: SÚPER 20

Con la victoria de Quimsa de Santiago del Estero sobre Regatas de Corrientes por 2-0 en la serie quedaron definidos los cuatro semifinalistas del Súper 20, la competencia previa a la Liga Nacional de Básquet. El Final Four se disputará el 21 y 22 de diciembre en sede a confirmar y tendrá los siguientes enfrentamientos en semifinales: Quimsa vs Obras Sanitarias y San Lorenzo vs Comunicaciones de Mercedes.

DAVIS: CROACIA, A UN PASO

Ayer comenzó la final de la Copa Davis 2018 y Croacia sacó una diferencia que asoma decisiva ante Francia, luego que Borna Coric derrotara a Jeremy Chardy por 6-2, 7-5 y 6-4 y, especialmente, tras el triunfo de Marin Cilic sobre Jo Wilfred Tsonga por 6-3, 7-5 y 6-4. Así, el equipo croata quedó match-point y podría festejar hoy si es que el doble integrado por Mate Pavic e Ivan Dodig supera a la dupla francesa compuesta por Pierre-Hugues Herbert y Nicolas Mahut. Mañana domingo, en tanto, están programados los otros dos singles.

TENIS: GRAVES SANCIONES

La Unidad de Integridad del Tenis sancionó a los tenistas italianos Daniele Bracciali y Potito Starace en el marco de investigaciones por arreglos de partidos. Bracciali fue inhabilitado de por vida para competir y recibió una multa de 250 mil dólares por hechos ocurrido en el Torneo de Dobles 2011 del ATP de Barcelona. En tanto, Starace recibió 10 años de suspensión y una multa de 100 mil dólares.

INSTITUTO FINALISTA

Por cuarto año consecutivo, la Liga Sudamericana de Básquet tendrá a un equipo argentino en la final, aunque el último campeón nacional fue Regatas de Corrientes en 2012. En esta oportunidad será Instituto de Córdoba, que en Río de Janeiro ganó de forma invicta uno de los cuadrangulares de semifinales. Y lo hizo frente a tres equipos brasileños: primero venció a Flamengo, después, con mucha categoría, a Bauru y Minas Tenis. En la definición chocará contra otro carioca, Franca: el primer juego será el viernes 7 de diciembre como visitante, mientras que el segundo y el eventual tercero se disputarán en Córdoba el 13 y el 14.