Breves: Deportes locales

AJEDREZ; TORNEO ESCOLAR: se realizó en el Club Náutico Zárate el último Torneo Escolar del año.- STC2000; MILLA EN CÓRDOBA: el piloto campanense Matías Milla participará en la última fecha de esta temporada.- BASQUET JUVENIL: este domingo, Ciudad de Campana será sede del cuadrangular.-

STC2000: MILLA EN CÓRDOBA

Con la participación del piloto campanense Matías Milla (Citroen C4; Equipo Sportteam), este fin de semana se disputará la última fecha de la temporada del Süper TC2000: el Gran Premio Coronación que se realizará en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba. El santafesino Facundo Ardusso (Renault Fluence) llega como líder del campeonato con 219 puntos, mientras que el arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) mantiene esperanzas de arrebatarle la corona con sus 196 unidades.

La actividad para hoy sábado marca dos sesiones de entrenamientos (mañana y mediodía) y la clasificación en horas de la tarde (desde las 15.20). En tanto, mañana domingo se disputará la carrera desde las 12.00 horas a un total de 27 vueltas o un máximo de 45 minutos.

BASQUET JUVENIL

Este domingo, Ciudad de Campana será sede del cuadrangular que definirá las ubicaciones del 5º al 8º puesto del Nivel A de la categoría Sub 17 del campeonato de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC). La actividad comenzará con los duelos entre CCC vs Náutico San Pedro (10.00) y Sportivo Pilar vs. Presidente Derqui (11:30). Luego, a las 14.15, los perdedores jugarán por el 7º puesto, mientras que los ganadores se enfrentarán por el 5º lugar a partir de las 16.00.

El mismo domingo, pero en Atlético Pilar, el Campana Boat Club participará del Final Four del Nivel B de la categoría Sub 19. Las semifinales serán: Atlético Pilar vs Defensores Unidos y Boat Club vs Honor y Patria de Capilla del Señor.

AJEDREZ: TORNEO ESCOLAR

El pasado sábado se realizó en el Club Náutico Zárate el último Torneo Escolar del año organizado por la "Escuela Salvador Calí" que dirige el profesor Fernando Romano. El ganador resultó Ciro Núñez (de Ingeniero Maschwitz), quien logró 3,5 puntos y superó en el desempate por el primer lugar a Vicente Rodríguez (Los Cardales), que también reunió 3,5 puntos. Luego se ubicaron: Julián Flores, Fausto Scoccia, Santino Martínez, Benicio Quintero y Macarena Gaitán Obregón.