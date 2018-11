La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 24/nov/2018 NOTISerenare:

Sexología clínica y terapia sexual

Por Dra. Romina Barraza











La Sexología Clínica es una disciplina que se ocupa principalmente de la Salud Sexual de las personas. Entendiendo como salud no sólo la ausencia de enfermedad sino como un completo estado de bienestar físico, psíquico y social. Por lo tanto al tratarse la salud de manera integral, se lo hace de manera interdisciplinaria, con otras especialidades de la medicina y la psicología de ser necesario. Hablamos de atención interdisciplinaria y educación Integral porque el concepto de Sexualidad con el que trabajamos es el de la OMS (2006): "La Sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales". En este espacio de consultorio trabajamos con niñxs, adolescentes y adultxs con y sin diversidad funcional, con personas del colectivo LGBTIQ+ y sus familias; ya sea por disfunciones o en consejería; también con parejas y organizamos charlas educativas, ya sea a grupos de colegios (directivos, docentes, familias, alumnos del nivel secundario) o a la comunidad en general. Atendemos disfunciones sexuales (alteración en el funcionamiento de cualquiera de las etapas de la Respuesta Sexual –deseo, excitación, orgasmo-) y también patologías relacionadas con el dolor, como la dispareunia (dolor durante o después de las relaciones en todos los sexos) o el vaginismo; también se trabaja la Educación Sexual Integral (rama educativa), haciendo consejería o psicoeducación y la rama de investigación científica. En cuanto a la Terapia Sexual propiamente dicha, se trata de una terapia corta, generalmente entre 10/15 sesiones, dependiendo siempre de la voluntad del consultante y su pareja (en caso de tenerla) para realizar los ejercicios que se indican como parte del tratamiento. Al ser una terapia integral, se trabaja la parte clínica (biológica), con farmacología (no siempre), psicoeducación y con ejercicios a realizar en el hogar. El bienestar integral de la Salud de una persona comprende, sin dudas, la salud sexual. Porque somos seres sexuados desde el nacimiento hasta el último de nuestros días. Por lo tanto, como cualquier otro aspecto de nuestra salud, debemos cuidarlo y protegerlo para mantenerlo saludable. Dra. Romina Barraza, Especialista en Sexología Clínica NOTISerenare Guemes 705 Tel. 421995 cmr.drapp.com.ar

