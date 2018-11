NOTICIA RELACIONADA: Crece la polémica en el Concejo Deliberante El edil de Cambiemos aseguró que este "golpe institucional de Cantlon y La Cámpora" afectará la obra del espacio público, al igual que los proyectos de enrase de alturas en edificios céntricos; parque industrial Los Libertadores; y Compañía de Fósforo. El concejal de Cambiemos, Carlos Cazador, responsabilizó a la oposición por el futuro de la obra que todos los campanenses están esperando con ansias, el de la nueva Costanera. El edil oficialista aseguró que este "golpe institucional" encabezado por "el kirchnerismo más duro, La Cámpora, y Cantlon", no solo afectará al embellecimiento del paseo costero, sino que también al proyecto que busca eliminar la restricción de alturas en edificios céntricos; el parque industrial Los Libertadores; y el de la Compañía de Fósforo. "Estos cuatro proyectos traerán aparejados miles de empleos genuinos para los campanenses; más opciones de esparcimiento y recreación sin tener que salir de la ciudad; y mejores ofertas inmobiliarias, pero eso claramente a la oposición eso no le interesa", aseveró. Además, Cazador resaltó que "tal como lo solicitó la oposición, todos los proyectos pasaron por el Concejo Urbano Ambiental (CUA), en donde se discutieron y debatieron durante varios meses con profesionales hasta que se obtuvo el dictamen favorable y se elevó al HCD, pero por sus caprichos nunca pudimos tratarlos en comisiones". "Se excusan diciendo que tienen que seguir analizándolos, pero en realidad no quieren que se aprueben y ejecuten para perjudicar al intendente Abella; y así sacar rédito político en las elecciones 2019", ponderó el presidente del bloque Cambiemos. Por último, Cazador expuso que "tanto el Departamento Ejecutivo como los concejales oficialistas queremos que los campanenses tengan una costanera para disfrutar como se lo merecen, pero el kirchnerismo y Cantlon solo buscan tener beneficios personales, como así también más poder".

