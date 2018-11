La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 25/nov/2018 Polémica en el HCD:

NOTICIA RELACIONADA: Crece la polémica en el Concejo Deliberante Los ediles de la UV Más Campana Carlos Gómez y Rosa Funes salieron a respaldar a su líder, que fue acusado por Cambiemos de tener un "pacto" con el kirchnerismo. Los concejales de la UV Más Campana Rosa Funes y Carlos Gómez explicaron que el bloque acompañó la solicitud de revocatoria de autoridades del Honorable Concejo Deliberante por la necesidad de mejorar la calidad institucional del HCD y la falta de legitimidad de la actual conducción, entre otras varias razones. "No es verdad que haya confabulaciones con nadie, ni nada de eso; la única verdad es que pretenden ensuciar al mejor candidato que tiene Campana para vencer al actual gobierno municipal de Campana", expresaron. "No es cierto que nos estemos confabulando con el kirchnerismo ni generando pactos de ningún tipo, solamente estamos tratando de lograr que el Concejo Deliberante recupere la conducción, el prestigio y la calidad institucional", añadieron. Gómez y Funes consideraron las declaraciones del bloque oficialista difundidas el viernes "totalmente desafortunadas", porque los acusan "de tener actitudes agresivas y autoritarias" cuando el concejal Carlos los "patoteó y echó del bloque de Cambiemos en una comisión de Obras Públicas". "Después dicen que estamos traicionando a los vecinos que nos votaron y al frente que nos llevó a las bancas. La verdad es que parece que se olvidan que la UV Más Campana sacó más de 8200 votos en las últimas elecciones que le permitieron llevar a dos bancas solos con boleta corta. La realidad es que nos subestiman porque temen el crecimiento de la figura de Axel Cantlon y quieren desprestigiarlo", afirmaron los ediles. "La realidad es que hoy el Concejo Deliberante es un viva la pepa, donde cada uno hace lo que quiere, es ineficiente, no funciona adecuadamente, y no hay conducción alguna. Además, las propuestas que salen aprobadas por la mayoría son vetadas sistemáticamente por el Departamento Ejecutivo y las propuestas que quiere sacar el Ejecutivo no sale ninguna", cuestionaron. Los ediles vecinalistas señalaron que "desde diciembre del 2017 nunca se convocó a una reunión de presidentes de bloque" y que "la administración del dinero del HCD muestra muchas deficiencias, recordemos por ejemplo la contratación de una asesora trucha en 2017 que nadie la conoce en el HCD". "Incluso el actual presidente en funciones que asumió como vicepresidente, no lo votó nadie, no tiene legitimidad, porque tanto nosotros como los demás bloques opositores nos abstuvimos de votarlo; y en consecuencia las actuales autoridades requieren ser revalidadas", agregaron. "Si todas éstas razones no son suficientes para que Cambiemos crea que es necesaria una revalidación de las autoridades del Cuerpo Deliberativo, es porque Cambiemos es parte esencial de este problema en una institución tan importante como el Concejo Deliberante, y no lo quiere ver o no le conviene que se vea", aseveraron Funes y Gómez. "La falta de legitimidad de la actual conducción, más las circunstancias actuales del Departamento Deliberativo que antes se detallaron, requieren una revocatoria de las autoridades del HCD para que una nueva mayoría defina las autoridades que representen a una mayoría que recupere la institucionalidad perdida, y que le de la autonomía que el Legislativo debe tener de parte del Poder Ejecutivo para un buen funcionamiento de las instituciones. Acá no hay ningún golpe institucional ni nada por el estilo, esa apreciación del oficialismo es totalmente ridícula", sostuvieron. "Por todo esto, está claro que las razones para revocar las autoridades y pedir una nuevas es justo, y está previsto en la Ley Orgánica de las Municipalidades en su artículo 74 como en el artículo 8 del Reglamento Interno del HCD, donde por simple mayoría se puede revocar las autoridades del Concejo Deliberante y en realidad atacan a Axel Cantlon porque saben que es el candidato a vencer en las elecciones del 2019 y solo quieren ensuciarlo porque tiene mucha llegada con los vecinos", concluyeron.



