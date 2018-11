P U B L I C



NOTICIA RELACIONADA: Crece la polémica en el Concejo Deliberante El concejal de PJ-Unidad Ciudadana recorrió distintos barrios y dialogó con los vecinos: "La gente siente que sus pedidos no son escuchados, y con un Concejo paralizado, que no permite el avance de los proyectos que aportan soluciones, o con el veto sistemático de los mismos, se da la espalda a la comunidad", aseguró. En los últimos días, el Concejal del PJ-Unidad Ciudadana, Rubén Romano, recorrió junto a compañeros del bloque y equipo los barrios Lubo, San Jacinto, Las Praderas, Albizola y San Cayetano, donde dialogó con los vecinos y recogió diferentes problemáticas. "Sin dudas para mí, la parte más grata de la política es el poder tomar contacto directo con los vecinos y escucharlos, pese a que muchas veces, los proyectos que presentamos en el Concejo Deliberante y que apuntan a resolver sus conflictos son boicoteados por el oficialismo. Impulsamos pedidos que casi siempre fueron desoídos por el gobierno, por eso si un Poder del Estado no escucha y no da respuestas, no podemos aceptar que la impronta de dar la espalda a los vecinos se apodere del otro Poder, que es el Legislativo y que se ejerce desde el Concejo. Por eso, es tiempo de tener un Concejo Deliberante que escuche y dé respuestas a los vecinos, y apostamos al Consenso para cambiar el rumbo del legislativo", aseguró la figura del peronismo, Romano. El Concejal aseveró que "la gente siente que sus pedidos no son escuchados, y con un Concejo paralizado, que no permite el avance de los proyectos que aportan soluciones, o con el veto sistemático de los mismos, se da la espalda a la comunidad" En este sentido, y en torno al pedido de cambio de autoridades realizado en la última sesión, la concejal Soledad Calle explicó que "pese a que el oficialismo pretende instalar que se trata de algo que no corresponde, la Ley Orgánica posibilita concretamente el cambio de autoridades en cualquier momento, por decisión de la mayoría. Hace más de 20 días que el Concejo está paralizado, Roses abandonó el mandato para el que fue electo, Cazenave agradeció no tomar decisiones en medio del caos, Cazador fue amo y señor del Concejo mientras ninguna autoridad se hacía cargo del mismo, tomando decisiones desacertadas, y Luis Gómez obtuvo sólo 9 votos en la vicepresidencia, sin contar con suficiente legitimidad para conducir el Cuerpo Legislativo". "De todas formas, más allá de los nombres, lo más relevante es que surja una conducción que administre con transparencia, posibilite la labor legislativa, genere oportunidades de diálogo y por sobre todo, promueva el consenso para que los Concejales podamos ejercer con normalidad nuestro rol, que es representar la necesidades de la gente. La falta de diálogo, el ocultamiento de información y la prepotencia en un contexto de inexistencia de mayorías automáticas fueron las prácticas que nos condujeron a la crisis institucional que vive el Concejo", concluyó Calle. Por último, Rubén Romano, lamentó el despido de trabajadores en el Concejo Deliberante, luego de haberse aprobado la sesión especial de cambio de autoridades (N de la R: tendrá lugar el próximo miércoles). "Tras la decisión de avanzar hacia el cambio de autoridades del Concejo, se montó un mecanismo de represalia muy perverso, hubo despido de trabajadores en los distintos bloques de la oposición. Nuestra solidaridad con esas familias, nuestro rechazo a la práctica del revanchismo y la nuestra convicción de modificar ciertas prácticas en el Concejo que tienen poco que ver con la Democracia, y que representan lo peor de la política por parte de quienes en teoría, venían a cambiar las cosas" finalizó.

EL CONCEJAL ROMANO DESTACÓ EL CONTACTO QUE MANTUVO CON LOS VECINOS. "El relato de los palos en la rueda" Romano se refirió al tratamiento de los proyectos por parte de los diversos bloques, y brindó definiciones de lo que denominó "el relato de los palos en la rueda". "Nos tildan de poner trabas, cuando en realidad se han votado por unanimidad en el Concejo casi el 97% de los proyectos que presentó el Departamento Ejecutivo. Cuando decidimos no acompañar y debatir aquellos que consideramos ocasionan un perjuicio a los vecinos, Abella sale a victimizarse. Esa es una señal de intolerancia absoluta a la diversidad de visiones que existe no sólo en la política, sino en la comunidad en general" explicó. Por otra parte, desde el bloque peronista señalaron que más de 150 proyectos opositores se encuentran paralizados en la actualidad. "Deberían revisar sus declaraciones, ya que a diferencia de lo que sucede con los proyectos del Ejecutivo, una enorme cantidad de proyectos de los bloques opositores son bloqueados en las Comisiones Legislativas por el macrismo. E incluso aquellos que son aprobados, luego reciben el veto del Intendente o nunca son implementados, como ocurrió con el Consejo Económico Social, el Defensor del Pueblo, los programas de asistencia a las familias desocupadas, de impulso al comercio y tantos otros temas referidos a salud, educación, etc." confió el edil.

Polémica en el HCD:

Romano; "Es tiempo de tener un Concejo Deliberante que escuche a los vecinos y les dé respuestas"

