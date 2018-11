En el marco de esta 11ª fecha, hoy se disputarán otros seis partidos de la Primera B Nacional, porque además de Villa Dálmine vs Nueva Chicago también jugarán: Gimnasia de Jujuy vs Quilmes, Platense vs Olimpo, Almagro vs Atlético Rafaela, Gimnasia de Mendoza vs Guillermo Brown de Puerto Madryn, Instituto vs Deportivo Morón y Agropecuario vs Ferro Carril Oeste.

En tanto, mañana lunes se enfrentarán: Santamarina vs Independiente Rivadavia y Defensores de Belgrano vs Sarmiento (J). Mientras que el martes cerrarán Temperley vs Chacarita.

Esta fecha comenzó el viernes con la victoria de Central Córdoba de Santiago del Estero por 1-0 sobre Los Andes. Y continuaba anoche, al cierre de esta edición, con Arsenal vs Brown (A).