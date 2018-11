El Auriazul buscará su tercera victoria consecutiva. El partido se disputará desde las 17 horas en cancha de Liniers. Por la 13ª fecha del campeonato de la Primera D, Puerto Nuevo visitará mañana lunes a Deportivo Paraguayo desde las 17 horas en cancha de Liniers y con arbitraje de Edgardo Kopanchuk. El Auriazul se encuentra en una racha de tres cotejos sin derrotas y con la posibilidad de ir en busca de su tercera victoria consecutiva, algo que todavía no pudo lograr en esta temporada de la Primera D que lo supo tener en lo más alto de la tabla a comienzos de octubre. Con 18 puntos, el equipo dirigido por Carlos Pereyra y Hugo Medina comparte hoy la tercera ubicación con Argentino de Merlo por detrás del líder Atlas (21) y el escolta Juventud Unida (19). Y su objetivo es mantenerse en esa pelea para tratar de lograr la clasificación a la Copa Argentina 2019 (accederán los tres mejores de la primera rueda). Este compromiso frente al elenco Guaraní pondrá nuevamente al Portuario en cancha de Liniers, un escenario que históricamente le ha resultado incómodo y donde esta temporada sufrió una durísima derrota ante La Topadora: cayó 4-0 y terminó con tres expulsados (Santiago Correa, Oscar Peñalba y Kevin Redondo). Para esta oportunidad, la dupla técnica no podrá contar con Redondo, quien por su expulsión frente a Claypole recibió cuatro fechas de suspensión por "reincidencia", por lo que ya no jugará en lo que resta del año. Así, para visitar a Deportivo Paraguayo, el Auriazul repetiría la formación que presentó en su última victoria sobre Centro Español, aunque tampoco habría que descartar la presencia de Eliseo Aguirre desde el arranque para reforzar la tarea de contención en el centro del campo junto a Oscar Peñalba. Si eso sucede, Figueroa o Tapia podrían dejar el once inicial. Entonces, la probable formación de Puerto Nuevo para mañana sería: Leandro Bonet; Joaquín Montiel, Gonzalo Leizza, Santiago Correa, Nahuel Banegas; Nicolás Colombano, Oscar Peñalba, Aguirre o Tapia, Figueroa o Tapia; Mauricio Ruiz y Orlando Sosa. Por su parte, Deportivo Paraguayo llegará a este compromiso después de cortar una racha de tres triunfos consecutivos al caer 1-0 en Rosario frente a Argentino. Es que luego de no poder ganar en sus primeras siete presentaciones (apenas dos empates), venció en fila a Yupanqui, Lugano y Liniers y de esa manera logró dejar la última posición del campeonato (tiene 11 unidades y está antepenúltimo). FECHA 13. Esta nueva jornada de la Primera D fue programada en dos días. Este domingo se disputarán cuatro encuentros: Atlas vs Lugano, Real Pilar vs Argentino (R), Centro Español vs Argentino (M) y Claypole vs Juventud Unida. Mientras que mañana jugarán: Central Ballester vs Yupanqui, Muñiz vs Liniers y Deportivo Paraguayo vs Puerto Nuevo. Todos los partidos comenzarán a las 17 horas.

PUERTO NUEVO IRÁ A VILLEGAS POR SU TERCER TRIUNFO EN FILA. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 36. En 35 partidos, Puerto Nuevo ganó 15 veces, Deportivo Paraguayo logró 13 victorias y empataron en 7 oportunidades. Puerto convirtió 43 goles, mientras que Paraguayo marcó 45. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 17 partidos, Puerto Nuevo ganó 10 (25 goles) y Paraguayo logró 4 victorias (16 goles). Empataron 3 veces COMO LOCAL DEP. PARAGUAYO. En 18 juegos, el Guaraní ganó 9 veces (29 goles) y Puerto Nuevo venció en 5 ocasiones (18 goles). Igualaron en 4 oportunidades EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE: El pasada 19 de febrero, por la 18ª fecha de la Primera D 2017/18, Puerto Nuevo se impuso 1-0 con gol de Facundo Barreto en contra. APOSTILLAS: Puerto Nuevo suma 6 partidos sin perder ante Deportivo Paraguayo, con 3 victorias y 3 empates. La última derrota la sufrió el sábado 28 de marzo de 2015, como local, por 2-0 con goles de Gastón Aranda y Lucas Inguimbert. MÁXIMOS GOLEADORES PUERTO NUEVO: Juan Pablo Martínez (3), Velázquez (2), Fossatti (2), Marcelo Pasquet (2), Orlando Sosa (2), Cristian Gualdoni (2) y Sebastián Ferrario (2). MÁXIMOS GOLEADORES DEP. PARAGUAYO: Alcides Miranda Moreira (5), Rizzone (3), Dely Valdéz (3), Santillán (3), Ocampos (2), Machuca (2), Leandro Ortíz (2), Pablo Burgos (2). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL EMPATE VISITANTE DE 2005 El sábado 15 de octubre, por la 12ª fecha del Torneo Apertura de la Primera D 2005/06, Puerto Nuevo igualó 1-1 como visitante con Deportivo Paraguayo. La síntesis fue la siguiente: DEPORTIVO PARAGUAYO (1): Onorio Velázquez; Hugo Fernández (Omar Goncálves), Gustavo Portillo, Fabián Galfráscoli y Javier Martínez; Gastón Andreoli (Juan Díaz), Héctor Aquino, Washington Góme y; Héctor Aquino Acosta; Carlos Frank (Damián Dubos) y Felipe Sosa. DT: Juan Ramón Paz. SUPLENTES: Centurión y Acosta Vera. PUERTO NUEVO (1): Maximiliano Domínguez; Daniel Canale, Juan Gallardo, Gonzalo Barrio y Sebastián Canale; Nicolás González, Santiago Guevara (Diego Bardón), Pablo Villagra y Gerardo Riva; Diego Krum (Facundo Dimena) y Juan Pablo Martínez (Bernardo López). DT: Sandro Sileoni. SUPLENTES: Juan Zeballos y Rodrigo Pérez Radacco. GOLES: PT 8m Juan Pablo Martínez (PN) y 45m Andreoli (DP). CANCHA: Liniers (local Deportivo Paraguayo). ÁRBITRO: Delfín Benítez.

Primera D:

Puerto Nuevo juega mañana como visitante ante Deportivo Paraguayo

