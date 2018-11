Última semana de vacunación contra el Sarampión

Publicidad La dosis extra es obligatoria y gratuita. Luego que el móvil sanitario culminara su recorrida por los jardines de infantes, la vacuna se continuará colocando hasta el viernes 30 en el vacunatorio del Hospital San José y los CAPS. Hasta el próximo viernes 30 de noviembre continua vigente la campaña nacional de vacunación contra el Sarampión y desde la Secretaría de Salud del Municipio insistieron en la importancia de aplicar la dosis extra, gratuita y obligatoria. Según destacó el secretario de Salud, Ernesto Meiraldi, "como hubo algunos casos autóctonos de Sarampión, el Gobierno Nacional decidió realizar una campaña que desde el Municipio replicamos". En el marco de dicha campaña deben aplicarse una dosis extra, gratuita y obligatoria los niños desde los 13 meses hasta los 4 años, 11 y 29 días. Cumplidos los 5 años ya no es necesario. "Es importante que los padres entiendan que a pesar de que sus hijos ya fueron vacunados, esta dosis extra es necesaria para disminuir los riesgos de contraer la enfermedad", precisó Meiraldi, quien además detalló que esta es una vacuna innocua que solo puede generar algunas pocas líneas de fiebre. "Por ello, -completó- recomiendo que si su hijo no fue vacunado durante la visita al jardín que se acerque a los otros sitios disponibles. Seamos conscientes que nuestros hijos se enferman y pueden contagiar a los otros". Por su parte, la directora de Desarrollo Estratégico del Hospital San José, Cecilia Bernatzky, subrayó que "para cumplir con los objetivos de la campaña se diseñó un importante cronograma de visita a los jardines de infantes públicos y privados de la ciudad, que culminó este viernes". Los padres que no tienen ni tuvieron la oportunidad de vacunar a sus hijos en la puerta del jardín, podrán hacerlo acercándose al hospital o los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). La vacuna se aplica en el Vacunatorio del Hospital, de lunes a viernes, de 7.30 a 15.30, y los sábados de 8 a 11. En tanto que, en los CAPS será de lunes a viernes de 8 a 17 y los sábados de 8 a 11. Para finalizar Bernatzky destacó que dado que "se trata de una campaña no se requiere de alguna prescripción médica. No obstante, el adulto que acompañe al niño deberá presentar la libreta sanitaria.

El secretario de Salud, Ernesto Meiraldi y la directora de Desarrollo Estratégico, Cecilia Bertnazky detallaron la campaña.



Última semana de vacunación contra el Sarampión

