La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 25/nov/2018 Opinión:

La política se nutre de acuerdos para avanzar y no de pactos para confabular

Por Axel Cantlon









En respuesta a las distintas declaraciones en los medios periodísticos como posteos de las redes sociales, se realizaron varios cuestionamientos con difamaciones que me interesa desmentir en esta respuesta. En principio, desmentir la existencia de un pacto confabulatorio, eso es una victimización utilizada por el oficialismo para agredirnos violentamente a través de los trolls oficiales en un portal de medios completamente desconocido en las redes sociales, con una operación de prensa, cuando lo unico verdadero que se está discutiendo es la renovación de autoridades del HCD, lo cual es legítimo y legal por la letra de la Ley Orgánica de las Municipalidades y el Reglamento Interno. También quiero desmentir que exista un golpe de estado o golpe institucional como lo manifiestan desde el oficialismo. En ese sentido, resulta importante comprender que el Concejo Deliberante es un cuerpo colegiado, y como Cuerpo Colegiado está integrado por muchos concejales con diferentes representaciones políticas; y sus decisiones se toman por la mayoría. También es importante comprender que Presidente del HCD no es un representante del Departamento Ejecutivo. El Presidente del HCD es sólo una persona designada por la mayoría del HCD para que lo represente, es un representante institucional del Cuerpo Colegiado, pero no es una autoridad del Departamento Ejecutivo. Entonces, para ser nombrado presidente del Cuerpo se requiere el voto de la mayoría simple del cuerpo; y para revocar un mandato de una autoridad del Cuerpo también se requiere una mayoría simple, esto último expresado en el artículo 74 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y en el artículo 8 del Reglamento Interno del HCD Campana. Siendo un cuerpo colegiado, y toda vez que el actual vicepresidente primero en funciones de Presidente, sólo ha sido votado por 9 concejales del total de 20, está claro que se requiere una revisión de las autoridades designadas, las cuales deben ser ratificadas por una mayoría, luego de un debate entre todos los bloques que integran el HCD incluso el oficialismo hasta el día miércoles que se desarrolle la sesión. Hablar de golpe de estado es mentirle a la gente. En una nota periodística de ayer desde el oficialismo también dijeron que nuestro sector pretendía ir en contra del resultado de las últimas elecciones; lo cual es gracioso, ya que en las últimas elecciones el oficialismo ganó pero perdió la mayoría propia del HCD. Sin mayoría propia, no hay presidencia asegurada, sino que debe surgir del consenso de una mayoría simple para la elección de la autoridad, porque como se explicó anteriormente el Honorable Concejo Deliberante es un cuerpo colegiado, y es un poder independiente del Poder Ejecutivo, por el principio constitucional de la división de poderes. En resumen, una mentira más que corresponda la Presidencia por el resultado de las últimas elecciones. Respecto al funcionamiento del HCD, corresponde aclarar que la actual Presidencia del HCD era ejercida por Sergio Roses hasta que decidió ocupar un lugar en el Departamento Ejecutivo a fines de octubre de 2018. La asunción del nuevo lugar en el Ejecutivo, había traído un poco de alivio al HCD, dado que ese momento el Concejo estaba virtualmente paralizado, no había actividad, incluso su gestión y conducción durante todo el año 2017 mostró muchas falencias, fundamentalmente en la administración del dinero, pero también por la falta de aprobación de propuestas requeridas por el Departamento Ejecutivo; cuando a su vez se aprobaban proyectos de la oposición que eran vetados sistemáticamente por el Departamento Ejecutivo. En ese escenario, no había dialogo, ni conducción por parte del Presidente del HCD, los conflictos y trabas internas nunca intentaron ser superadas, y el funcionamiento fue imposible. Desde la asunción del Vicepresidente primero como Presidente en funciones, nuestro bloque esperó ver las primeras acciones para determinar la actitud de quien asumía el nuevo cargo, cuando en realidad nunca había tenido legitimidad para ocupar el lugar, dado que sólo había obtenido 9 votos del total de 20 del HCD. Es decir, el vicepresidente nunca tuvo la legitimidad política para representar a la mayoría del Cuerpo; sin embargo se esperó a ver como reaccionaba en su nueva función. En sus primeros dias al frente, nunca convocó a los presidentes de bloque; y la desidia y la parálisis total del HCD continuaba profundizándose y agravándose. Como miembros del bloque UV CALIXTO DELLEPIANE creemos que es necesario revitalizar el HCD para dar las respuestas que nuestros vecinos están necesitando, dado que hasta ahora nos resulta dificil conseguir un funcionamiento más eficiente, y para ello vamos a buscar los acuerdos políticos que nos permitan mejorar la calidad institucional del HCD con todos los demás bloques incluido el oficialismo, donde podamos resolver en conjunto las deficiencias que aquí se señalaron, dejando de lado nuestras diferencias ideológicas y de política nacional para dar una solución a nuestro Concejo Deliberante.



