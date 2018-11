La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 25/nov/2018 Cambiemos realizó una nueva jornada de timbreo para conversar con vecinos







Funcionarios municipales, concejales y voluntarios recorrieron la zona del "Campito" para conocer de primera mano sus inquietudes y ponerlos al tanto sobre la aplicación "Alerta Campana" y los servicios gratuitos de asistencia que brinda el SAME. El presidente del Concejo Deliberante, Luis Gómez, y secretarios del gabinete municipal encabezaron hoy un nuevo timbreo realizado en las inmediaciones de la avenida Mitre. Junto a funcionarios, concejales y voluntarios de Cambiemos, visitaron a los vecinos para conocer de primera mano sus inquietudes e ideas y ponerlos al tanto sobre la app "Alerta Campana", que ya cuenta con más de 10.000 descargas, . Se trata de una aplicación gratuita diseñada por el Municipio para descargar en los celulares, desde la que se puede alertar a la policía, bomberos voluntarios o SAME ante una emergencia, urgencia o caso de violencia de género con tan solo presionar un botón. Durante la visita, los timbreadores entregaron folletería y datos útiles sobre el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), además de destacar la importancia que tiene su llegada a la ciudad. "Salir a charlar con los vecinos, escuchar sus experiencias y también sus preocupaciones, nos permite seguir construyendo soluciones para generar una ciudad para vivir mejor", enfatizó Gómez. La escucha y el diálogo son el motor que nos moviliza. #timbreo #CambiandoJuntos https://t.co/docQmBF6lb — Sebastian Abella (@SebaAbella) 24 de noviembre de 2018

